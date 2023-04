Pirmie pavasari ziedi Ķemeru vēsturiskajā un atjaunotajā parkā

Trešdienā vēl snieg un snieg, ceļi slideni, bet nedēļas otrajā pusē jau būs siltākais laiks kopš rudens Ieteikt







Tuvākajās dienās gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +15 grādiem – gaidāms siltākais laiks kopš rudens, prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra ievērojami paaugstināsies jau ceturtdien, vien Kurzemē vēl būs nokrišņi un temperatūra nepārsniegs +4..+9 grādus.

Brīvdienās minimālā gaisa temperatūra naktīs būs -1..+6 grādi, dienās gaiss pārsvarā iesils līdz +10..+15 grādiem. Par dažiem grādiem zemāka gaisa temperatūra saglabāsies vietām piekrastē, vējam pūšot no aukstās jūras.

Tuvākajās diennaktīs valdošais būs lēns līdz mērens austrumu vējš, Lieldienās gaidāms lēns mainīga virziena vējš. Palaikam spīdēs saule, nokrišņu būs maz – vietām īslaicīgi līs. Iespējams, sākot ar Lieldienām, būs vairāk lietus mākoņu.

Ūdens līmenis upēs kritīsies vai nedaudz svārstīsies, pali Daugavas un Dvietes krastos būtiski nemazināsies. Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā būs +2..+7 grādi.

ECMWF prognozē, ka jau rīt, 6.aprīlī, gaisa temperatūra Rīgā pakāpsies līdz +15 grādiem. Citi modeļi prognozē mazāk saules un ap +10 grādiem pēcpusdienā. https://t.co/pVPoXOi9qc pic.twitter.com/cJ4qeaUvQG — Jānis Trallis (@meteozinas) April 5, 2023

Trešdien austrumu novados gaidāmi ilgstoši nokrišņi

Trešdien Latvijas austrumos ilgstoši snigs un līs, priekšpusdienā snigšana turpināsies daudzviet valstī, prognozē sinoptiķi. Sniegs pārsvarā nokusīs. Valsts centrālajā un rietumu daļā uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš, gaiss iesils līdz +1..+6 grādiem.

Rīgā trešdien nav gaidāmi būtiski nokrišņi, debesis brīžiem skaidrosies. Pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra sasniegs +5 grādus.

Laikapstākļus nosaka nedaudz pazemināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1020-1022 hektopaskāli jūras līmenī.

Valsts lielākajā daļā snieg

Trešdienas rītā Latvijā ir mākoņains laiks un valsts lielākajā daļā snieg, liecina meteoroloģiskā informācija. Autoceļi slideni. Gaisa temperatūra 0..-2 grādi. Pūš lēns vējš, vietām iestājies bezvējš.

Rīgā apmākušās debesis, mazliet snieg, pūš lēns austrumu, ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra ir 0..-1 grāds. Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijā bija 0..+4 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 4.aprīlī bija +27..+28 grādi Portugālē un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -18..-19 grādi Somijā un Krievijas ziemeļos.









































































Eiropā uzzied pavasaris

Daudzviet Latvijā autoceļi sniegoti un apledo

Šorīt visā Latvijā autoceļi ir sniegoti un apledo, tāpēc var būt apgrūtināti braukšanas apstākļi, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, Vidzemes šosejas posmos no Rīgas līdz Cēsu pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju, pa Rīgas apvedceļu, kā arī pa Bauskas un Jelgavas šosejām.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Liepājas šosejas posmos no Rīgas līdz Kalnciemam un no Blīdenes līdz Skrundai, Ventspils šosejas posmos no Rīgas līdz Tukumam un no Strazdes līdz Usmai, Daugavpils šosejas posmā no Skrīveriem līdz Pāterniekiem, pa ceļš Jēkabpils- Rēzekne- Terehova, pa ceļš Grebņeva-Rēzekne- Daugavpils- Lietuvas robeža, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Savukārt pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 132 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saglabājas arī atkušņa laikā ieviestie masas ierobežojumi uz grants ceļiem pārsvarā Kurzemē un Zemgalē. Transportlīdzekļu masas ierobežojumi ieviesti 794 grants ceļu posmos.