Krists Kalniņš: Kā var strādāt vienlaikus vairākās valdēs? Cilvēki saņem nenormālas, milzīgas algas, bet tā pievienotā vērtība… Ieteikt







“Publiskajā sektorā nevarētu būt tā, ka tajā pelna tikpat daudz, cik privātajā sektorā. Privātais bizness ir privātais bizness,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Preses klubs” iesāka teikt mācītājs Krists Kalniņš, komentējot izskanējušo vēsti par to, ka pēc Valsts kontroles ieskatiem algas valsts pārvaldē strādājošajiem būtu jāindeksē ik gadu.

Reklāma Reklāma

“Runājot arī par publisko sektoru, kas ir valsts pārvalde, tikai tagad mēs sākam viņus revidēt – kā var strādāt n-tajās [vairākās] valdēs? Kā tu to vari izdarīt? Kas ir tava pievienotā vērtība? Un atkal cilvēki saņem nenormālas, milzīgas algas, bet tā pievienotā vērtība… Tiešām cilvēkam ir tik milzīgas kvalitātes, ka viņš atnāk, piecas minūtes paskatās un saka: “Šeit!”?!” tā savu neizpratni pauda mācītājs Kalniņš par to, kā iespējams strādāt vienlaikus vairākās valdēs. “Es to nesaprotu,” piebilda viņš.

Mācītāja komentāru TV24 raidījumā “Preses klubs” papildināja arī režisors Kārlis Anitens, sakot: “Es domāju, ka kopumā ir jāpaskatās. Viens ir runāt par cilvēkiem, bet otrs – nu, man arī gribētos savā uzņēmumā jaunākos printerus un ko tik vēl man negribētos! Bet es to varēšu nopirkt tad, kad es to varēšu nopirkt. Vai visi tie tēriņi, lai pirktu šīs lietas, vai tie visi ir racionāli? Vai tiešām tās mēbeles ir jāmaina ik pa brīdim, vai nav jāmaina?” retorisku jautājumu pauda Anitens, runājot par budžeta finansējuma izlietojumu valsts iestādēs ne tikai algās darbiniekiem, bet arī darba vietu iekārtojumā un aprīkojumā.