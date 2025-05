Meksikā nošauj slavenu influenceri Valēriju Markesu, kad viņa filmējās tiešraidē “TikTok” kanālā, atrodoties savā skaistumkopšanas salonā, 2025.gada maijs. Foto: REUTERS/AFP/SCANPIX

Meksiku šonedēļ šokējis vardarbīgs noziegums. Meksikas centrālajā daļā tika nošauta sociālo mediju influencere – 23 gadus vecā Valērija Markesa, kura savā skaistumkopšanas salonā tajā brīdī bija video tiešraidē soctīkla vietnē “TikTok”, tā paziņoja štata varas iestādes, vēsta ārvalstu medijs “Deutsche Welle“.

Nozieguma brīdī bija redzams, kā Markesa uzrunā savus “TikTok” sekotājus un tad paskatās uz kādu ārpus kameras un atbild uz balsi fonā, kas jautā: “Hei, Veil?” (“Hey, Vale?”) Viņa uz jautājumu atteica – “Jā”, pirms izslēdza tiešraides skaņu. Dažu sekunžu laikā viņai, šķiet, tika iešauts vēderā un galvā, bet pēc tam influencere saļima uz grīdas savā skaistumkopšanas salonā Meksikā.

Populārās influenceres vardarbīgā slepkavība Sapopanas (Zapopan) pilsētā ir satriekusi Meksiku un tiešsaistes sociālo tīklu kopienu. Markesai bija vairāk nekā 200 000 sekotāju pasaulē populārajā interneta vietnē “TikTok”.

“Upuris ir persona, kura aktīvi darbojās un ir ietekmīga sociālajos medijos,” tā teikts Meksikas prokuratūras paziņojumā. “Vīrietis ienāca telpās un acīmredzot uz viņu šāva no ieroča,” piebilda prokuratūra. Vietējie plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka šāvējs izlikās, ka atnesis Markesai dāvanu.

Nozieguma motīvs uzreiz nebija zināms.

Skaistumkopšanas salons Sapopanā atrodas blakus lielajai pilsētai Gvadalahārai (Guadalajara), kas atrodas centrālā Halisko (Jalisco) štatā – kriminālo aktivitāšu perēklī, kur darbojas viens no Meksikas vardarbīgākajiem narkotiku tirdzniecības grupējumiem – Halisko “Jaunās paaudzes kartelis”.

Tomēr Meksikas valsts drošības koordinators Roberto Alarkons (Roberto Alarcon) žurnālistiem sacīja, ka izmeklētāji nav atraduši nekādus pierādījumus tam, ka noziegums ir šī narkotiku tirdzniecības karteļa roku darbs. Markesas nāve pašlaik tiek izmeklēta kā femicīds – slepkavība, kas ir sievietes nogalināšana ar dzimumu saistītu iemeslu dēļ, vēstīja “Deutsche Welle”.

Sapopānas mērs Huans Hosē Frangī (Juan Jose Frangie) sacīja, ka viņa biroja rīcībā nav datu par to, ka nogalinātā 23 gadus vecā influencere būtu lūgusi varas iestāžu palīdzību noziedzīgu grupējumu draudu dēļ. “Tas ir neticami, ka jūs filmējat videoklipu, un tad jūs nogalina. Sievietes slepkavība ir visļaunākais,” sacīja Frangi.

Saskaņā ar ANO Latīņamerikas un Karību jūras reģiona ekonomiskās komisijas datiem, Meksika ir vienā vietā ar Paragvaju, Urugvaju un Bolīviju kā valstis ar ceturto augstāko sieviešu slepkavību skaitu Latīņamerikas reģionā.

Dati liecina, ka 2023. gadā uz katriem 100 000 sieviešu bija 1,3 šādi nāves gadījumi.

Pie tam citā incidentā – dažas stundas pēc Markesas nāves – kādā kafejnīcā šajā rajonā tika nošauts arī bijušais kongresmenis Luiss Armando Kordova Diazs (Luis Armando Cordova Diaz).

