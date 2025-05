Foto: Unsplash

Daudzi cilvēki uzskata, ka gulēšana ar atvērtu logu ir veselīga – svaigs gaiss, labāka miega kvalitāte, mazāk pārkarsēta telpa. Tomēr medicīnas un drošības eksperti arvien biežāk brīdina: šis ieradums var būt ne tikai neveselīgs, bet pat bīstams, vēsta portāls Chip.de.

Pētījumā Maincas Universitāte secināja, ka nakts troksnis no satiksmes ievērojami ietekmē jūsu pašu labsajūtu un veselību – pat ja jūs guļat dziļi un tikai uztverat troksni zemapziņā.

Cik skaļi tas ir jūsu guļamistabā naktī, ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, bet galvenokārt no jūsu mājas vai dzīvokļa atrašanās vietas. Tomēr, pat tad, kad esat nomodā, jūsu ķermenis izdala stresa hormonus no vienas garāmbraucošas automašīnas, kas var paaugstināt holesterīna līmeni un asinsspiedienu.

Ja jūs uztverat satiksmes troksni katru nakti guļot, jūsu sirds un asinsvadu un garīgo slimību, piemēram, depresijas vai trauksmes, risks var palielināties.

Aukstums – slēptais apdraudējums

Ja ārā ir vēss vai mitrs, guļošs ķermenis var ātri zaudēt siltumu. Īpaši tas attiecas uz gados vecākiem cilvēkiem vai tiem, kuru imunitāte jau ir novājināta. Hipotermijas risks paaugstinās, pat ja sākumā šķiet, ka istaba nav pārāk auksta.

Turklāt, guļot vēsā telpā ar caurvēju, iespējams saaukstēties – kakla sāpes, iesnas un muskuļu saspringums ir biežas sekas.

Gaisa kvalitāte ne vienmēr ir labāka

Pretēji daudzu domām, atvērts logs nenozīmē automātiski tīrāku gaisu. Naktīs gaisa kvalitāte pilsētās pat pasliktinās – satiksmes emisijas, rūpniecības piesārņojums un putekļi no ielām lēni ieplūst telpā. Tas jo īpaši attiecas uz mājām, kas atrodas pie ceļiem vai industriālās zonās.

Neaicināti viesi – kukaiņi un dzīvnieki

Atvērts logs ir ielūgums odiem, skudrām, pat pelēm vai sikspārņiem. Daži no šiem apmeklētājiem var pārnēsāt slimības vai izraisīt alerģiskas reakcijas.

Drošības apdraudējums

Naktī daudzi negadījumi notiek tieši tāpēc, ka logs palicis vaļā – zagļiem tas ir ideāls ieejas punkts. Īpaši pirmajos stāvos vai mājās bez drošības sistēmām šis ir reāls apdraudējums.

Ko tad darīt, lai gaiss būtu svaigs?

Vēdini telpu pirms gulētiešanas: 10–15 minūtes ar platu loga atvēršanu.

Naktī atstāj vēdināšanas režīmu, ja logs to atļauj.

Lieto gaisa attīrītāju vai mitrinātāju, ja dzīvo piesārņotā rajonā.

Izvēlies elpojošu gultasveļu un regulē temperatūru ar segu izvēli, nevis logu.