Pati izkūst uz mēles un rada laimes sajūtu! Šokolādes fondanta kūka 0
Brīvdienām piestāv šokolāde, vai ne? Tāpēc piedāvājumā šoreiz @edamskaisti šokolādes fondanta kūka.
Receptes sastāvdaļas:
1. 180 g sviesta;
2. 200 g šokolādes (izmantoju 72%);
3. 150g cukura;
4. 4 olas;
5. 100 g miltu;
6. Šķipsniņa sāls un vaniļas.
Pagatavošana:
1. Sviestu izkausē ar šokolādi, izmaisa, pievieno sāļo, vaniļu un iekuļ pakāpeniski pa vienai olai. Pēc tam iemaisa maigi miltus, stipri nekuļot.
2. Mīklu lej veidnē un cep 160 grādos ap 35min, gatavajai kūkai atļauj pakāpeniski atdzist istabas temperatūrā.
3. Dekorē un pasniedz.
Lai labi garšo!
*veidne pirms cepšanas tika ietaukota ar sviestu.