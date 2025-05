Ziņa papildināta pulksten 18:54.

Pēc Ukrainas un Krievijas delegāciju sarunām Stambulā Ukrainas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un Polijas līderi piektdien sazvanījušies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, pavēstījis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska kancelejas preses sekretārs Serhijs Nikiforovs.

Jau ziņots, ka šodien Stambulā notika pirmās tiešās sarunas starp Krieviju un Ukrainu vairāk nekā trīs gadu laikā. Avoti ziņo, ka Krievija sarunās izvirzījusi nepieņemamas prasības, lai sarunas izjauktu.

Zelenskis paziņoja, ka ar Trampu un Eiropas līderiem apspriesti pasākumi miera panākšanai. Viņš norādīja, ka sankcijas ir svarīgas, līdz Krievija ir gatava izbeigt karu.

“Runāju ar ASV prezidentu Donaldu Trampu kopā ar prezidentu Makronu, federālo kancleru Mercu, premjerministriem Stārmeru un Tusku. Pārrunājām tikšanos Stambulā,” sociālajos tīklos paziņoja Zelenskis.

Viņš uzsvēra: “Ukraina ir gatava spert pēc iespējas ātrākus soļus, lai panāktu patiesu mieru, un ir svarīgi, lai pasaule ieņemtu stingras pozīcijas.”

“Mūsu nostāja: ja krievi atsakās no pilnīga un beznosacījumu pamiera un slepkavībām, ir jāpiemēro stingras sankcijas. Spiedienam uz Krieviju ir jāpaliek tik ilgi, līdz Krievija ir gatava izbeigt karu. Paldies visiem pasaulē, kas palīdz,” uzsvēra Zelenskis.

Piecu Eiropas valstu līderi šodien atradās Tirānā, lai piedalītos Eiropas politiskās kopienas (EPC) sanāksmē.

Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs pavēstīja, ka viņi turpinās informēt Trampu par progresu sarunās viņu pusē. Viņš arī sacīja, ka grupa plāno tuvākajās dienās un nedēļās atkārtoti izteikt priekšlikumus sarunām.

Saskaņā ar ziņu aģentūras DPA rīcībā esošo informāciju līderi telefonsarunā uzsvēra, ka ir svarīgi saglabāt spiedienu uz Krieviju, izmantojot sankcijas.

“Mēs tagad cieši saskaņojam un koordinējam mūsu atbildes pasākumus, un mēs turpināsim to darīt,” pēc sarunas ar Trampu paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers.

Francijas prezidents Emanuels Makrons uzsvēra, ka ir nepieņemami, ka Krievija atkal ignorē Eiropas un ASV aicinājumu uz pamieru.

“Ir nepieņemami, ka Maskava un Krievijas diktators Vladimirs Putins jau otro reizi nav atbildējuši uz amerikāņu izvirzītajām prasībām, ko atbalsta Ukraina un eiropieši,” pēc sarunas ar ASV prezidentu sacīja Makrons.

Mercs, Makrons, Stārmers un Polijas premjerministrs Donalds Tusks pagājušajā sestdienā vizītē Kijivā kopā ar Zelenski jau sazvanījās ar Trampu.

Spoke with @POTUS together with President Macron, Federal Chancellor Merz, Prime Ministers Starmer and Tusk. We discussed the meeting in Istanbul.

Ukraine is ready to take the fastest possible steps to bring real peace, and it is important that the world holds a strong stance.… pic.twitter.com/CG3pAnN5Ip

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025