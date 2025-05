Ukrainas un Krievijas pirmās tiešās miera sarunas Stambulā ir noslēgušās mazāk nekā divas stundas pēc to sākuma, vēsta Ukrainas medijs “Kyiv Independent“.

Ukrainas un Krievijas delegācijas sarunas Stambulā šodien, 16. maijā, noslēdza pēc nepilnām divām stundām, ziņoja “Sky News”, atsaucoties uz vārdā neminētu avotu Turcijas Ārlietu ministrijā. Ukrainas diplomātiskais avots “Sky News” sacīja, ka Krievija izvirzījusi “nereālas” prasības, kas “krietni pārsniedz jebkad apspriesto”. Dažas no šīm prasībām ietver Ukrainas karaspēka izvešanu no savas teritorijas, kas ir nosacījums pamiera noslēgšanai, norāda avots.

“Kyiv Independent” atgādina, ka Maskava ir vairākkārt pieprasījusi Ukrainai atkāpties no visām četriem Ukrainas apgabaliem, kurus Krievijas prezidents prezidents Vladimirs Putins uzskata par anektētiem. Kremlis pēc 2022. gada nogalē notikušajiem fiktīvajiem referendumiem nelikumīgi pasludināja šo četru apgabalu – Doņeckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas – aneksiju, iekļaujot tos Krievijas konstitūcijā, kas starptautiski nav nekādā ziņā saistoša. Krievija pilnībā nekontrolē nevienu no šiem četriem reģioniem.

Tikmēr Ukrainas medijs “Unian.net” uzsvēra, ka šajās Krievijas un Ukrainas delegāciju miera sarunās piedalījās arī Turcijas pārstāvji.

Tikšanās laikā Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans sacīja, ka viņa valsts uzskata, ka ir svarīgi, lai Krievija un Ukraina ņemtu vērā ASV prezidenta Donalda Trampa un Turcijas līdera Redžepa Tajipa Erdogana aicinājumus panākt mieru, viņu citē Clash Report.

Viņš piebilda, ka Stambulas sarunām būtu jānoslēdzas ar Krievijas un Ukrainas samitu. “Krievijai un Ukrainai būtu jāizvēlas starp miera līguma panākšanu vai arī turpināt pieļaut cilvēku nāvi,” uzsvēra Fidans.

Tajā pašā laikā Ukrainas diplomātiskais avots ziņu aģentūrai “Axios” norādīja, ka Krievijas delegācija plāno doties uz lidostu uzreiz pēc tikšanās, nevis palikt Stambulā, lai apspriestu pamiera pārtraukšanu, ziņoja Clash Report.

Kā ziņo “Unian.net”, tad Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks savā ierakstā soctīkla vietnē “Telegram” rakstīja, ka krievi sarunu laikā vēlas veidot asociācijas ar 2022. gadu, bet tagad šī tikšanās salīdzinājumā ar iepriekšējo neatšķiras – vienīgi norises vieta. “Krievi vēlas veidot asociācijas ar 2022. gadu. Bet viss, kas saista sarunas ar to, ir tikai un vienīgi Stambulas pilsēta. Un nekas cits. Visi krievu mēģinājumi sasaistīt šodienu ar 2022. gadu viņiem neizdosies,” viņš apliecināja.

Turklāt Krievijas delegācija pēdējā brīdī pirms sarunām pieprasījusi, lai ASV puse nepiedalās šajā sanāksmē, ziņoja “Suspilne”, atsaucoties uz avotiem Ukrainas delegācijā. “Mūsuprāt, tas ir mēģinājums izjaukt miera procesu, graut to. Jo, ja viņi būtu ieradušies, lai patiešām atrisinātu jautājumus, spertu soļus miera virzienā, viņiem vajadzētu būt ieinteresētiem, lai amerikāņi būtu zālē un to redzētu,” tā Ukrainas delegācija sacīja žurnālistiem.

Kā šodien pēc sarunu noslēgšanās ziņoja LETA, Krievijas prasībās esot iekļauti arī citi nepieņemami nosacījumi, ne tikai tas, lai Ukraina izved savu karaspēku no lielas daļas savas teritorijas, lai panāktu pamieru. Pie tam Krievijas un Ukrainas delegācijas šajās miera sarunās sazinājušās ar tulka palīdzību, sacīja avots Ukrainas delegācijā.

Ap pulksten 15:25 arī ziņu aģentura “Reuters” vēstīja, ka Turcijas, Krievijas un Ukrainas delegāciju tikšanās Stambulā ir beigusies.

Zelenskis aicina sabiedrotos palielināt sankcijas Krievijai, ja tā nepiekritīs pamieram

Kā vēsta LETA, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien aicinājis sabiedrotos piemērot jaunas sankcijas Krievijai, ja tā sarunās Stambulā nepiekritīs beznosacījumu pamieram.

“Mūsu galvenā prioritāte ir pilnīgs, beznosacījumu un godīgs pamiers. Tam jānotiek nekavējoties, lai apturētu slepkavošanu un radītu stabilu pamatu diplomātijai,” uzrunājot līderus Eiropas politiskās kopienas (EPC) sanāksmē Tirānā, Albānijā, sacīja Zelenskis.

Ja Krievijas pārstāvji Stambulā nepiekritīs pamieram, tad pasaulei ir jāreaģē, viņš uzsvēra. “Ir vajadzīga spēcīga reakcija, tostarp sankcijas Krievijas enerģētikas nozarei un bankām,” norādīja prezidents.

“Spiedienam jāturpina palielināties, līdz tiks panākts reāls progress. Ukraina ir gatava spert visus reālos soļus, lai izbeigtu šo karu. Es aicinu (Krievijas diktatoru Vladimiru) Putinu piešķirt savai delegācijai reālas pilnvaras,” paziņoja Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka Ukrainas delegācijai ir pilnvaras pieņemt lēmumus.

“Šonedēļ mums bija reāla iespēja spert svarīgus soļus, lai izbeigtu šo karu. Ja vien Putins nebūtu baidījies ierasties Turcijā,” piebilda Zelenskis.

I addressed the European Political Community Summit. This week, we had a real chance to move toward ending the war — if only Putin hadn’t been afraid to come to Türkiye. I was there ready for a direct meeting with him to resolve all key issues. He didn’t agree to anything. pic.twitter.com/OPiiKzEE1H

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2025