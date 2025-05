TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš informēja par jauno Krievijas spārnoto raķeti “S-8000 Banderole” (“Бандероль” krievu val.; – red.piez.]. “Tā ir spārnotā raķete, lai gan iesākumā uzskatīja, ka tā ir planējošā aviācijas bumba,” uzsvēra Slaidiņš, raidījumā demonstrējot, kā šī jaunā raķete izskatās.

“Tagad redzam, ka bezpilota lidaparāts “Orion” ir “Banderoles” nesējs. Tagad it kā krievi darbojas, lai tos varētu piekarināt arī uz triecien helekopteriem. Bet raķetes iezīme ir tāda, ka tā spēj veikt pagriezienus ar mazāku rādiusu, nekā lielās spārnotās raķetes. Tātad tā ir daudz mobilāka, vienlaikus saglabājot spārnotajai raķetei raksturīgo lidojuma trajektoriju. Ir aprīkota ar kaujas galviņu – 150 kg. Tas nav maz! Tas ir daudz. Un arī lidojuma tālums ir pietiekami liels – tie ir 500 km ar ātrumu 500 km/h. Degviela – aviācijas petroleja,” tā detalizēti skaidroja NBS majors, kādi ir jaunās Krievijas spārnotās raķetes “S-8000 Banderole” tehniskie parametri.

Pie tam Slaidiņš uzsvēra, ka “gandrīz divi desmiti mikroshēmu nāk no Amerikas, Ķīnas, Šveices, Japānas un Dienvidkorejas”, kas izmantoti jaunās raķetes ražošanai.

“Turklāt dzinējs ražots Ķīnā, kuru var nopirkt “Aliexpress” par 16 tūkstošiem dolāru, kas ir domāts lidmašīnas modeļu vajadzībām. Būtībā ir sakasīts viss kopā, kas nav militāras nozīmes produkts, ko var nopirkt. Es domāju, ka ķīnieši uz šo tagad pelna labu naudu! Un arī pārējās mikroshēmas arī nav militārām vajadzībām. Kā saka, izpētot, uzlabojot, saliekot galvas kopā var izveidot ne no kā kaut ko,” secināja Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, informējot par jauno Krievijas spārnoto raķeti.

“Ierocis ir diezgan nopietns. 150 kg sprāgstvielas – tas nav maz!” secināja NBS majors Slaidiņš. “Ukraiņi ziņo, ka Krievija to šobrīd diezgan plaši pielieto frontes dienvidu sektoros, tas ir, Zaporižjā un Hersonā,” piebilda viņš.

The Ukrainian Defence Intelligence has revealed a new Russian cruise missile called “Banderol,” which is being used to terrorize southern Ukraine.

What is known about it:

— Warhead: 114 kg

— Range: 500 km

— Engine: Turbojet, Chinese-made — SW800Pro-A95

— Speed: 620 km/h

—… pic.twitter.com/1y8abQ57DF

— WarTranslated (@wartranslated) May 12, 2025