Uz plkst.20.15 gaidāmo Latvijas un Vācijas hokeja izlašu spēli līdz šim brīdim pārdots aptuveni 800 biļešu, apstiprināja pasaules čempionāta hokejā rīkotājas SIA “Hokeja akadēmija” valdes loceklis Edgars Buncis.

Biļešu tirdzniecība sākās pēc plkst.10, bet šobrīd pirms plkst.17 palikušas brīvas aptuveni 1100 no 2000 vietām tribīnēs.

Biļetes ložās netiek publiski tirgotas.

“Šobrīd līdzjutējiem tribīnēs izpārdots gandrīz 800 biļešu,” teica Buncis. “Par biļešu iegādi sūdzību nav, taču ir daudz zvanu un e-pasta vēstuļu par to, ka cilvēki neparādās Covid-19 sertifikāta iegūšanas vietnē. Mums ir informācija no Nacionālā veselības dienesta, ka tiek papildināti dati no laboratorijām iegūtās informācijas. Jebkuru katru brīdi sistēmā parādās jauna informācija, kas ļauj iegūt sadarbspējīgu sertifikātu.”

Tāpat Buncis apstiprināja, ka jau uz dienas pirmajām spēlēm maču klātienē apmeklējuši daži skatītāji. Pagaidām un arī, visticamāk, līdz turnīra beigām mačus varēs apmeklēt tikai Latvijas iedzīvotāji.

Līdzjutēji var iegādāties biļetes pasaules čempionāta oficiālajā vietnē “2021.iihfworlds.com/lv”, pirms tam vietnē “covid19sertifikats.lv” pārliecinoties, vai ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Atbilstoši ceturtdien Ministru kabineta (MK) lemtajam skatītāji pasaules čempionāta spēles klātienē var vērot no 1.jūnija.

Skatītājiem biļešu kontrolierim būs jāuzrāda personalizēta ieejas biļete, kurā norādīts biļetes lietotāja vārds un uzvārds, kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Personalizēta ieejas biļete būtu derīga tikai kopā ar minēto sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Valdības pieņemtie grozījumi Epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredz, ka hokeja čempionāta spēles varēs skatīties personas, kuru sertifikāts apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, vai arī no 22 līdz 90 dienām pēc “AstraZeneca” vakcīnas pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc “AstraZeneca” vakcīnas otrās devas saņemšanas.

Hokeja spēles klātienē būs atļauts skatīties arī personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19.

Skatītājiem visa spēles apmeklējuma laikā būtu jālieto mutes un deguna aizsegi, tai skaitā atrodoties spēles arēnas teritorijā ārtelpās.

Kopējais skatītāju skaits ar personalizētām ieejas biļetēm daudzfunkcionālajā hallē “Arēna Rīga” nedrīkst pārsniegt 2660 personas, bet Olimpiskajā sporta centrā – 1058 personas.

Uz apakšgrupu pēdējām spēlēm biļetes maksā 110 eiro, uz ceturtdaļfināliem 165 eiro, uz pusfināliem 220 eiro, uz spēli par trešo vietu 280 eiro, bet uz finālu – 340 eiro.































































