Ilustratīvs foto: Jūras spēki

Trīs ūdenslīdēji veiksmīgi iznāca… Pēc 38 stundām pārtrauc meklēt pie Rojas pazudušo ūdenslīdēju 0

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LETA/LA.LV
17:51, 14. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Jūras spēki (JS) ir pārtraukuši meklēt Rojas tuvumā pazudušo ūdenslīdēju. Meklēšana veikta 38 stundas, kuru laikā tika izmantoti visi pieejamie resursi un pārmeklēti iespējamie pazudušā atrašanās rajoni, klāsta JS.  Pazudušo ūdenslīdēju atrast neizdevās, bet pašlaik meklēšana vairs netiek turpināta.

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Meklēšanas laikā iespējamais pazudušā atrašanās rajons tika pārmeklēts no gaisa, uz ūdens un zem ūdens.

Jau ziņots, ka svētdien Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma informāciju par pazudušu ūdenslīdēju aptuveni desmit jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas.

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Saskaņā ar saņemto informāciju četru ūdenslīdēju grupa bija devusies niršanā pie kuģa vraka. Pēc niršanas trīs ūdenslīdēji veiksmīgi iznāca virspusē, savukārt viens ūdenslīdējs nav atrasts.

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