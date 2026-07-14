Virs Baltijas jūras NATO iznīcinātāji pārtvēruši Krievijas izlūklidmašīnu 0
Otrdien Polijas iznīcinātāji virs Baltijas jūras pārtvēra Krievijas izlūklidmašīnu “Il-20”, kad tā tuvojās Polijas gaisa telpai.
Par to paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosinjaks-Kamišs, kuru citē medijs TVP World.
Pēc ministra teiktā, Krievijas izlūklidaparāta pārtveršana notika neilgi pēc pusdienlaika, aptuveni 30 kilometrus no jūras krasta – netālu no Ustkas. NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros gaisā tika pacelti divi Polijas iznīcinātāji.
Kopš 2022. gada, kad Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Maskava ir vairākkārt sūtījusi militārās lidmašīnas tuvu NATO gaisa telpai, un sabiedroto iznīcinātāji tās bieži pārtver virs Baltijas jūras.