Ilustratīvs attēls. F-22 NATO gaisa spēku iznīcinātāji.
Ilustratīvs attēls. F-22 NATO gaisa spēku iznīcinātāji.
Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Virs Baltijas jūras NATO iznīcinātāji pārtvēruši Krievijas izlūklidmašīnu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:28, 14. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Otrdien Polijas iznīcinātāji virs Baltijas jūras pārtvēra Krievijas izlūklidmašīnu “Il-20”, kad tā tuvojās Polijas gaisa telpai.

Kokteilis
Pasaki, kurā Latvijas novadā tu dzīvo, un mēs pateiksim, kas tev par to “draud”
Kokteilis
Vai tavs vārds sākas ar laimes burtu? Tava vārda sākumburts par tevi pasaka vairāk, nekā domāji
Gribi auto ilgam laikam? Eksperti iesaka 5 modeļus, kas varētu kalpot līdz pat pensijas vecumam
Lasīt citas ziņas

Par to paziņoja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosinjaks-Kamišs, kuru citē medijs TVP World.

Pēc ministra teiktā, Krievijas izlūklidaparāta pārtveršana notika neilgi pēc pusdienlaika, aptuveni 30 kilometrus no jūras krasta – netālu no Ustkas. NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros gaisā tika pacelti divi Polijas iznīcinātāji.

CITI ŠOBRĪD LASA
Lietuva saņēmusi signālus par Krievijas plāniem – prezidents ziņo par aizsardzības pastiprināšanu
Sieviete publicējusi vienkāršu ērkšķogu bildi no ogu stenda, taču pie tās ir simtiem komentāru, kas nav saistīti ne ar ogām, ne to cenu
Krievijai kļūst arvien grūtāk sagremot savas armijas zaudējumus karā – jauniesaukto skaits ir mazāks nekā nogalināto

Kopš 2022. gada, kad Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Maskava ir vairākkārt sūtījusi militārās lidmašīnas tuvu NATO gaisa telpai, un sabiedroto iznīcinātāji tās bieži pārtver virs Baltijas jūras.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievija gatavojas “lielam karam” ar NATO? Eksperti saskata satraucošas pazīmes
Kokteilis
VIDEO. Zelenskis ar asprātīgu atbildi par tikšanos ar Putinu sasmīdina Trampu NATO samitā
Krievija nespēs atkārtot Ukrainas scenāriju: NATO gatavo īpaši slepenu plānu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.