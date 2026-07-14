Sanīkušas petūnijas vēl var glābt – ko darīt, lai tās atkal krāšņi ziedētu līdz pat rudenim 0
Vasaras vidū daudzas petūnijas jau vairs neizskatās tik iespaidīgi kā pavasara beigās – tās izstīdzē garas, izskatās retas, lapas sāk dzeltēt, bet ziedu ir arvien mazāk. Taču nesteidzieties augus izmest.
Ar dažiem vienkāršiem soļiem petūnijas iespējams atdzīvināt, un tās var turpināt priecēt līdz pat pirmajām salnām.
Dārzkopības speciālisti norāda – vasaras karstums, lietus trūkums un nepareiza kopšana bieži vien ir iemesls, kāpēc petūnijas zaudē savu skaisto izskatu. Taču augiem vēl ir spēks atjaunoties.