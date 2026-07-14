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Sanīkušas petūnijas vēl var glābt – ko darīt, lai tās atkal krāšņi ziedētu līdz pat rudenim 0

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Dārzs

Vasaras vidū daudzas petūnijas jau vairs neizskatās tik iespaidīgi kā pavasara beigās – tās izstīdzē garas, izskatās retas, lapas sāk dzeltēt, bet ziedu ir arvien mazāk. Taču nesteidzieties augus izmest.

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Ar dažiem vienkāršiem soļiem petūnijas iespējams atdzīvināt, un tās var turpināt priecēt līdz pat pirmajām salnām.

Dārzkopības speciālisti norāda – vasaras karstums, lietus trūkums un nepareiza kopšana bieži vien ir iemesls, kāpēc petūnijas zaudē savu skaisto izskatu. Taču augiem vēl ir spēks atjaunoties.

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