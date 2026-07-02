FOTO. Jāņa Lūsēna “Ozolu skola” meklē jaunu saimnieku: sludinājumā atklāts, par kādu cenu komponists to ir gatavs pārdot 22
Komponists Jānis Lūsēns Ozolu skolas īpašumu Valkas novada Zvārtavas pagastā iegādājās 2020. gadā pašvaldības izsolē. “Ziemeļlatvija” toreiz rakstīja, ka atkārtotā izsole notikusi 31. janvārī, bijis viens pretendents — Jānis Lūsēns — un viņš par 40 200 eiro ieguvis vēsturisko īpašumu “Ozola skola”: 6,42 ha zemi ar skolas ēku, dzīvojamo māju “Būrkalni”, klēti, artēzisko aku, šķūni, saimniecības ēku un asfaltētu piebraucamo ceļu. Pašvaldībā toreiz pauda cerību, ka tā kļūs par jaunu kultūras vietu ar radošām nometnēm un muzikāliem projektiem.
Turpmāk šī vieta publiski tiek pozicionēta kā Jāņa Lūsēna Mūzikas nams “Ozolu skola” — komponista dzīves un radošā telpa, kas pieejama arī apmeklētājiem. Tur tiek piedāvāti koncerti, “Skaņu lauki”, muzikālās ekskursijas, apartamenti un telpas nometnēm; oficiālajā vietnē norādīts, ka Ozolu skolā ir divas zāles — lielā ap 90 klausītājiem un Ērģeļu zāle līdz 50 klausītājiem. “Santa” nesen rakstīja, ka Lūsēns ar sievu, flautisti Eviju Mundeciemu, slēgto Ozolu sākumskolu pārvērtuši par jaunu kultūrtelpu, kur ik pa laikam notiek koncerti.
Šobrīd šis īpašums tiek pārdots, par ko vēsta sludinājums vietnē SS.COM.
Sludinājumā norādīts, ka īpašums atrodas ainaviskā vietā Ziemeļlatvijā — Aumeisteru pakalnu ieskauts, ar senu parku, liepu aleju un mežu masīviem tuvumā. Aptuveni piecu kilometru attālumā plūst Gauja, kas šajā apkaimē ir arī robeža ar Igauniju. Īpašuma kopējā zemes platība ir 6,42 hektāri, bet lielās skolas ēkas platība — 953 kvadrātmetri.
Skolas ēka celta 1910.–1911. gadā, tai ir trīs stāvi, un sludinājumā norādīts, ka 2024. gadā pabeigta ēkas rekonstrukcija. Veikti arī iekšdarbi — atjaunotas vecās koka grīdas, uzstādītas virtuves, mainīts krāsojums un atjaunotas centrālās trepes. Pirmajā un otrajā stāvā ierīkota autonoma centrālā apkure ar diviem granulu katliem, nomainīta elektroinstalācija un uzstādīta ugunsdrošības signalizācija.
Ēkas pirmajā stāvā atrodas divi dzīvokļi ar ērtībām — 44 un 62 kvadrātmetru platībā –, kā arī koplietošanas dušas, tualetes, veļas mazgāšanas telpa, garderobe, ēdamzāle un virtuve. Otrajā stāvā iekārtots galvenais dzīvoklis 130 kvadrātmetru platībā, koncertzāle un bibliotēka ar ērģelēm. Savukārt trešajā stāvā ir septiņas telpas, kas piemērotas nakšņošanai līdz 25 cilvēkiem, kā arī neliela virtuve, divas tualetes un duša.
Sludinājumā minēts, ka īpašumā ir autonoma ūdens apgāde ar 90 metru dziļurbumu, plaša autostāvvieta, labiekārtota terase, kā arī bijusī internāta skola, klēts, sūkņu stacija un āra terase ar ugunskura vietu. Teritorijā atrodas arī divi dīķi, iekopta rožu dobe un augļu dārzs ar ābelēm, plūmēm, ķiršiem un bumbierēm.
Īpašums atrodas aptuveni 155 kilometru attālumā no Rīgas centra, līdz Valkai un Smiltenei esot apmēram 30 minūšu brauciens, bet tuvākais lielveikals atrodas Grundzālē, aptuveni 15 kilometru attālumā.
Par Ozolu skolas īpašumu sludinājumā prasītā cena ir 390 000 eiro.
LA.LV centās sazināties arī ar pašu komponistu, lai uzzinātu pārdošanas iemeslus, diemžēl pagaidām tas neizdevās.