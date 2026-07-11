Lampa 2026 2. diena

FOTO. Cēsīs pilnā sparā rit Sarunu festivāla LAMPA otrā diena 0

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LA.LV
18:59, 11. jūlijs 2026
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Sarunu festivāla LAMPA otrā diena Cēsīs rit pilnā sparā. Festivāla teritoriju piepilda tūkstošiem apmeklētāju, un visas dienas garumā valda rosība – cilvēki pulcējas pie skatuvēm, iesaistās diskusijās, apmeklē darbnīcas un nesteidzīgi izbauda festivāla atmosfēru.

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Arī laikapstākļi šodien lutina – Cēsīs ir silts un saulains, radot lieliskus apstākļus sarunām un satikšanās priekam. Pie visām skatuvēm un teltīm vērojama liela interese, un daudzviet klausītāji seko līdzi sarunām ne tikai sēdvietās, bet arī stāvot un baudot festivāla īpašo noskaņu.

Vairāk nekā 60 norises vietās vienlaikus notiek simtiem sarunu, diskusiju, darbnīcu un citu notikumu, kuros tiek apspriestas sabiedrībai nozīmīgas tēmas.

Par Sarunu festivālu LAMPA

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Sarunu festivāls LAMPA ir vieta brīvai un cieņpilnai domu apmaiņai, vērtīgām sarunām, prāta asināšanai un redzesloka paplašināšanai. Tā ir platforma visiem, kam ir, ko teikt, un visiem, kas gatavi uzklausīt. Galvenais festivāla mērķis ir stiprināt demokrātijas, diskusiju un cieņpilnu sarunu kultūru Latvijā.

Festivāla komandu veido Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, “Swedbank Latvija”, Cēsu novada pašvaldība, komunikācijas vadības aģentūra “Deep White”, reklāmas aģentūra “Armadillo”, British Council pārstāvniecība Latvijā un Apvienotās Karalistes Ārlietu ministrija, fonds AUGT, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā.

Festivāla norisi atbalsta: Sabiedrības integrācijas fonds un Valsts kultūrkapitāla fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Robert Bosch Stiftung un uzņēmumi “Latvijas Finieris”, “LMT grupa”, “Enefit”, “DNB Bank ASA” Latvijas filiāle, “SCHWENK Latvija”, “ZAAO”, “Coca-Cola Baltics”, “Ignitis Group”, “Adaptive”, “Vindr”, “Unisend Latvija”, “Fazer” un “Latvijas valsts meži”.

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