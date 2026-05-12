“Paldies varēsiet man teikt pēc tam!” Iespaidojoties no premjeres, Ralfs Eilands palūdzies Dievam dāvanā kaut ko Latvijai 13
Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa kristīgās “Alfa” kustības konferencē Londonā dalījusies ar personīgu pieredzi par savu ceļu politikā, atklājot, ka savulaik lūgšanu laikā sajutusi ļoti skaidru aicinājumu neatteikties no iespējas strādāt valdībā.
“Vienā no “Awakening Europe” pasākumiem lūgšanās laikā Rīgā es sadzirdēju Dieva balsi, kas man sacīja, ka es nedrīkstu sacīt “nē”, ja tikšu uzaicināta uz valdību,” konferencē pauda premjerministre.
Siliņa atzina, ka sākotnēji nav sapratusi, ko šis vēstījums īsti nozīmē, jo tajā laikā viņas domas vairāk bijušas saistītas ar kalpošanu baznīcai un reliģiskām aktivitātēm Latvijā.
“Es tolaik nesapratu, ko šis vēstījums nozīmē, man šķita, ka varbūt es būvēšu baznīcas, jo esmu palīdzējusi Latvijā izveidot trīs jaunas baznīcas. […] Bet notika tā, ka Dievs mani aicināja pievienoties politikai.”
Premjere arī atklāja, ka sākumā jutusi šaubas par to, vai vispār ir piemērota tik atbildīgam amatam.
“Es viņam sacīju, ka, iespējams, neesmu šim darbam pareizais cilvēks. Tu esi kļūdījies. Nodevis vēstījumu nepareizajam cilvēkam,” smejot noteica Siliņa.
Savukārt vēlāk, pēc viņas teiktā, sekojis jautājums, kas licis paskatīties uz situāciju citādi.
Premjerministre piebilda, ka tad Dievs viņai esot vaicājis: “Evika, kas tu vēlies kļūt?” Uz ko viņa atbildējusi: “Ja tev kāds ir nepieciešams, esmu šeit. Izmanto mani!”
“Un šie vārdi kļuva ļoti izšķiroši,” norādīja Siliņa. “Atminos, ka man tika dots 24 stundas, lai es izlemtu – vai vēlos kļūt par premjerministri vai nē. Tas nebija viegls laiks.
Es Dievam sacīju: “Man ir ģimene. Un ko es vispār varu sniegt?” Bet kādā brīdī tu saproti, ka tev jāpārvar sevi. Ka tas ir tavs aicinājums. Un tu nevari atteikties no sava aicinājuma,” atceras Evika.
Atgādinām, ka 2023. gada augustā “Jaunā vienotība” Eviku Siliņu izvirzīja Ministru prezidentes amatam pēc iepriekšējā premjera Krišjāņa Kariņa atkāpšanās.
Šie E. Siliņas izteikumi uzjautrinājuši soctīklotājus, komentārus izteikuši daudzi, arī populārais komiķis Ralfs Eilands. Lūk, ieskats komentāros!
Hermanim atņēmi balsis.
— Jānis Lazdāns (@Lazdans) May 12, 2026
tur gan viņa neko nesaka par problēmu risināšanu ar Dieva palīdzību, bet gan drosmi uzņemties amatu. Kā zinām, ir daudzi pat premjera kandidāti kā Pīlēns, Zīle utt, kuriem pat no tāda statusa nav drosmes uzņemties šo amatu, kurā ir milzīgs spiediens.
— Ints (@vitaamiins) May 12, 2026
Kāpēc? Kristietībā normāla prakse, ka tu ne tikai runā ar Dievu, bet arī sadzirdi no Viņa atbildi.
— Balanda (@BalandaLV) May 12, 2026
Labāk pie varas sieviete, ar kuru runā Dievs , nekā bars vīriešu, ar kuriem Dievs sen jau nerunā.
— Anda Baidekalna (@baidekalna) May 12, 2026
Bija taču tikko Evikas izteiciens, ka dzirdot balsis, iespējams kaut kādu dievu. Parasti, ja kāds saka, ka dzird balsis – ir diagnoze
— Gvido Salinieks (@shirmiitis) May 12, 2026
Skaidra vismaz ir secība, kādā Siliņai kārtojas “Dievs, Daba, Darbs”
Sākumā sēņošana dabā, tad saruna ar Dievu, un tad jau ir darbs.
— DienvidZiemelis (@DienvidZiemelis) May 12, 2026
Ja pieņem, ka viņas dievs ir trīsgalvains pūķis ar Sorosa, Švāba un Harari galvām, tad jā, tas ir viņas dievs, bet savādāk, viņai nav ne sajēga, ne nojausma, viņa nekad dzīvē nav aizdomāusies par Dievu un tā esamību, priekš viņas tā ir pasaka, kā jau neomarksistiem, dzīve pasaka.
— Ivars Gargurns ☦︎ (@IGargurns) May 12, 2026