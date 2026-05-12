Evika Siliņa un Ralfs Eilands
Foto. LETA; ekrānšāviņš

“Paldies varēsiet man teikt pēc tam!” Iespaidojoties no premjeres, Ralfs Eilands palūdzies Dievam dāvanā kaut ko Latvijai 13

19:42, 12. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa kristīgās “Alfa” kustības konferencē Londonā dalījusies ar personīgu pieredzi par savu ceļu politikā, atklājot, ka savulaik lūgšanu laikā sajutusi ļoti skaidru aicinājumu neatteikties no iespējas strādāt valdībā.

“Vienā no “Awakening Europe” pasākumiem lūgšanās laikā Rīgā es sadzirdēju Dieva balsi, kas man sacīja, ka es nedrīkstu sacīt “nē”, ja tikšu uzaicināta uz valdību,” konferencē pauda premjerministre.

Siliņa atzina, ka sākotnēji nav sapratusi, ko šis vēstījums īsti nozīmē, jo tajā laikā viņas domas vairāk bijušas saistītas ar kalpošanu baznīcai un reliģiskām aktivitātēm Latvijā.

“Es tolaik nesapratu, ko šis vēstījums nozīmē, man šķita, ka varbūt es būvēšu baznīcas, jo esmu palīdzējusi Latvijā izveidot trīs jaunas baznīcas. […] Bet notika tā, ka Dievs mani aicināja pievienoties politikai.”

Premjere arī atklāja, ka sākumā jutusi šaubas par to, vai vispār ir piemērota tik atbildīgam amatam.

“Es viņam sacīju, ka, iespējams, neesmu šim darbam pareizais cilvēks. Tu esi kļūdījies. Nodevis vēstījumu nepareizajam cilvēkam,” smejot noteica Siliņa.
Savukārt vēlāk, pēc viņas teiktā, sekojis jautājums, kas licis paskatīties uz situāciju citādi.

Premjerministre piebilda, ka tad Dievs viņai esot vaicājis: “Evika, kas tu vēlies kļūt?” Uz ko viņa atbildējusi: “Ja tev kāds ir nepieciešams, esmu šeit. Izmanto mani!”
“Un šie vārdi kļuva ļoti izšķiroši,” norādīja Siliņa. “Atminos, ka man tika dots 24 stundas, lai es izlemtu – vai vēlos kļūt par premjerministri vai nē. Tas nebija viegls laiks.

Es Dievam sacīju: “Man ir ģimene. Un ko es vispār varu sniegt?” Bet kādā brīdī tu saproti, ka tev jāpārvar sevi. Ka tas ir tavs aicinājums. Un tu nevari atteikties no sava aicinājuma,” atceras Evika.

Atgādinām, ka 2023. gada augustā “Jaunā vienotība” Eviku Siliņu izvirzīja Ministru prezidentes amatam pēc iepriekšējā premjera Krišjāņa Kariņa atkāpšanās.

Šie E. Siliņas izteikumi uzjautrinājuši soctīklotājus, komentārus izteikuši daudzi, arī populārais komiķis Ralfs Eilands. Lūk, ieskats komentāros!

