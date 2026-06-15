“Tur arī trijos naktī ir ģēniji, kas brauc uz 70!” Ādažu šoferi dusmojas par lēnajiem braucējiem 0
“Facebook” grupā “Ādaži-Baltezers-Garkalne-Carnikava un blakus kaimiņi” kāds autovadītāja jautājums izraisījis aktīvu diskusiju par konkrētu ceļa posmu Ādažu un Baltezera pusē. Ir vērtīgi ieskatīties diskusijā, jo tajā ievietotie komentāri apliecina, ka daudzi šoferi nav piefiksējuši kādu būtisku niansi, līdz ar to neizvēlas atbilstošu braukšanas ātrumu.
Grupas lietotājs vaicāja: “Labs rīts. Jautājums autobraucējiem, ar kādu ātrumu mēs braucam 6:50 no rīta konkrētajā ceļa posmā?”
No komentāriem noprotams, ka runa ir par vietu, kur ir ātruma ierobežojums 70 km/h, taču ar laika norādi no plkst. 7.00 līdz 22.00. Tāpēc svarīgi piefiksēt, ka pirms septiņiem rītā šajā posmā drīkst braukt ar 90 km/h, ja vien nav citu ierobežojumu. Tomēr ikdienā ne visi šo papildzīmi pamana vai pareizi interpretē.
Komentāros vairums atbilžu bija īsas un pārliecinošas. Daudzi rakstīja, ka “90 km/h” vai “vismaz 90”. Kāds komentētājs precizēja: “90, ja nav apdzīvota zona.”
Pats ieraksta autors vēlāk paskaidroja, ka viņa jautājums patiesībā adresēts tiem, kuri plkst. 6:50 domā, ka konkrētajā vietā jābrauc ar 70 km/h. Viņš norādīja: “Posts ir domāts tiem kuri 6:50 domā ka jābrauc ir 70 . Ieteiktu jums apmeklēt autoskolu lai atsvaidzinātu zināšanas, savādāk jūs kavejat satiksmi un brīnāties ka jums ar tālajam gaismām signalizē aizmugurē.”
Līdzīgu neapmierinātību pauda arī citi autobraucēji. Kāda komentētāja raksta, ka problēma neesot tikai agros rītos: “90 un tas nav tikai 6.50, pēc 22 arī brauc uz 70 un lēnāk, jo neredz zīmes vai nesaprot tās. Tas tā vnk ir. Jau sen samierinos.”
Vairāki komentētāji uzskata, ka daļa autovadītāju vienkārši nepamana papildzīmi ar laika ierobežojumu. “Daudzi nav ieskatījušies ka 70 km ir no 7-22.00,” raksta kāds grupas dalībnieks.
Citi pieļauj, ka pie vainas varētu būt navigācijas lietotnes. Viena komentētāja norāda:
Diskusijā izskan arī ironija par to, ka daži autovadītāji, iespējams, pamana tikai lielāko ciparu uz ceļazīmes, bet neizlasa mazāko papildplāksnīti zem tās. Kāds komentētājs raksta: “… tas ir jautājums tiem kuri atpazīst tikai tāda paša lieluma ciparus kā apaļajā ceļazīmē?!”
Daudzus visvairāk kaitina nevis pats ātruma ierobežojums, bet tas, ka lēnāk braucošo dēļ veidojas kolonnas. “Ir tādi eksemplāri kuri brauc knapi uz 60, aizmugurē velkas kolonna un apdzit nevar ,jo visur stabiņi! Agrāk tāda slimība nebija!” raksta viens autovadītājs.
Stabiņi komentāros pieminēti vairākkārt. Vieni tos uzskata par iemeslu, kāpēc nav iespējams apdzīt lēnāk braucošos. “Jānovāc tie stabiņi un būs miers,” raksta kāds komentētājs.
Tomēr citi atgādina arī drošības aspektu. Kāda komentētāja stāsta, ka pēc stabiņu uzstādīšanas vismaz vairs neesot iespēju apdzīt vietās, kur agrāk regulāri notikušas avārijas: “Kopš salikti stabiņi, vairs nav iespēju apdzīt, par to paldies. Agrāk pie kapu pārejas bija regulāras avārijas.”
Viņš raksta: “Šis posms ir aptuveni 2km garš. Braucot ar 70km/h vai 90km/h laika starpība būs 23 sekundes. Piecelies vienu minūti agrāk no rīta un problēma neeksistē.”
Komentētājs piebilst, ka arī viņam nepatīk lēnie braucēji, taču uz ceļa esot jāpielāgojas, nevis jāstreso. Šis viedoklis gan ne visus pārliecina, jo daļa šoferu uzsver, ka runa nav tikai par 23 sekundēm, bet par satiksmes plūsmu un nevajadzīgu kolonnu veidošanu.
Kā jau šādās diskusijās ierasts, komentāros netrūka arī joku. Kāds raksta: “Ādažnieki uz 60. Pārējie 90+.” Cits komentētājs piebilst: “90kmh, tātad 110kmh.” Vēl kāds ironiski atbild: “Tik cik vari atļauties….”
Citi dalījās ar savu ikdienas pieredzi. Kāds raksta, ka šajā posmā cilvēki mēdz braukt ar 70 km/h pat nakts vidū: “Tur arī 3os naktī ir ģēniji kas brauc uz 70! Reti kurš spēj zīmes atpazīt diemžēl.”
Līdzīgas problēmas esot arī citviet. Viens komentētājs min Saulkrastus, kur pēc ātruma ierobežojuma atcelšanas daļa autovadītāju turpinot braukt ar iepriekšējo zemāko ātrumu: “Same problem Saulkrastos ar zīmi 30 gar slimnīcu un estrādi. Un atceļošo zīmi arī reti kurš redz hn turpina vilkties uz 30 cauri visiem Saulkrastiem.”