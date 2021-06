Vienošanās Ķekavas novadā dod iespēju par mēru kļūt Jurim Žilko no “Latvijas attīstībai”/”Izaugsme” saraksta. Foto no personiskā arhīva

Turīgajiem turīgo ambīcijas? Kā vēlēšanas izmainījušas situāciju Ādažu, Mārupes un Ķekavas novados







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc pašvaldību vēlēšanām Ādažos, Ķekavā un Mārupē izveido vairākumu bez garantijām par stabilitāti ilgtermiņā.

Pierīgas pašvaldības ir tik turīgas un spēcīgas, ka varētu attīstīties arī esošajās robežās. To salikšana kopā nav veicinājusi arī politisko stabilitāti. Pirmajā nedēļā pēc pašvaldību vēlēšanām redzams, ka novadu apvienošana ir atstājusi iespaidu uz koalīcijas veidošanas sarunām, kas izpaužas ne tikai teritoriju sacensībā, bet arī atklāj personāliju agrākās pretrunas. Tas var liegt izveidot stabilu vairākumu uz četriem gadiem.

Ādažu, Mārupes un Ķekavas novados līdz pagājušās nedēļas beigām partijas bija vienojušās par vairākumu, bet divos gadījumos tajā ir desmit no 19 deputātiem, bet Ķekavā – 11 no 19 domniekiem, taču te opozīcijā ir atstāta vēlēšanās uzvarējusī “Jaunā Vienotība” un tās saraksta līdere, Ķekavas novada priekšsēde Viktorija Baire.

LTV rīkotajās pirmsvēlēšanu debatēs Ķekavas un Mārupes sarakstu līderiem tika lūgts nosaukt partijas, ar kurām viņi vēlētos veidot koalīciju, kā arī, kuras citas partijas mēra kandidāta vadībā piekristu strādāt. Lielākā daļa izvairījās konkrēti par to izteikties, bet tiem, kuri atbildēja godīgi, šī atklātība ir atspēlējusies.

Toreiz Ķekavas novada vadītāja V. Baire sacīja: “Neesmu gatava atbalstīt Jura Žilko kandidatūru domes priekšsēdētāja amatam.” Taču tieši J. Žilko (“LA”/”Izaugsme”) kā mēra kandidāta vadībā vienošanos par sadarbību Ķekavā parakstīja četri politiskie spēki, atstājot ārpusē “Jauno Vienotību” un Latvijas Zemnieku savienību.

Savukārt Babītes novada priekšsēdētājs Aivars Osītis (“LA”) LTV diskusijā teica: “Neredzu, ka varētu būt kāda sadarbība ar Latvijas Reģionu apvienību, jo mūsu skatījums par nākotni īpaši nesakrīt.” LRA saraksta līderis ir bijušais Babītes novada priekšsēdis Andrejs Ence, kuru 2020. gada aprīlī A. Osītis nomainīja amatā, kas notika attālinātajā domes sēdē, pārsteidzot A. Enci nesagatavotu.

Taču Mārupes novada vēlēšanās A. Ences pārstāvētais LRA saraksts ieguva lielāko atbalstu un kopā ar Mārupes novada priekšsēža Mārtiņa Bojāra veidoto Zaļo un zemnieku savienības komandu tiem ir desmit vietas.

Ādažos cer uz plašu koalīciju

Katrā no minētajiem novadiem situācija ir atšķirīga. Ādažu novadā to vairāk ietekmē cīņa starp Ādažiem un Carnikavu, kuru pārstāv tās priekšsēde Daiga Mieriņa (LZS). Pagājušās nedēļas vidū bija ziņas, ka viņa mēģina veidot alternatīvu koalīciju. Taču piektdien D. Mieriņa “Latvijas Avīzei” apgalvoja, ka ir gatava strādāt Ādažu novada priekšsēdētāja Māra Sprindžuka (LRA) vadībā, jo “mēs esam saprātīgi cilvēki un saprotam, ka ir nepieciešama plaša koalīcija”.

Kad “Latvijas Avīze” sazinājās ar M. Sprindžuku, viņam vēl bija tikai desmit balsis no paša pārstāvētās LRA, “Par”/”Jaunās Vienotības”, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) un “Saskaņas”. M. Sprindžuks jau līdz šim domes darbā iesaistīja visus deputātus, novērtējot arī opozīcijas deputātu labos priekšlikumus. Ar šādu piedāvājumu viņš uzrunāja arī jaunā sasaukuma domniekus, taču LZS un Latvijas Zaļā partija sākumā neatsaucās.

M. Sprindžuks atzina, ka novadu apvienošana ir radījusi papildu grūtības, jo tās ir divas dažādas pašvaldības. Carnikavā līdz šim uzsvars likts uz infrastruktūras objektiem, kas vairāk piesaistītu novada viesus, bet Ādažos bija svarīgi vispirms nodrošināt pamatvajadzības – skolas, bērnudārzus, lai ir kvalitatīva izglītības sistēma.

M. Sprindžukam nebija mierīgs prāts arī tāpēc, ka no Carnikavas ievēlētie domnieki esot savā starpā sašķelti. No JKP strādās tieslietu ministra padomnieks Imants Krastiņš, kurš šajā sasaukumā Carnikavas novadā bija opozīcijā. Viņš “Latvijas Avīzei” apstiprināja, ka JKP saņēmusi piedāvājumu gan no M. Sprindžuka, gan no D. Mieriņas, neraugoties uz agrākajām pretrunām. Taču JKP vienojusies par sadarbību ar M. Sprindžuku, jo skatījums uz novada nākotni esot līdzīgs.

Žilko komandā arī Baires vietnieks

Politisko spēku apvienošanās ap J. Žilko Ķekavā nav pārsteigums, jo jau minētajās LTV debatēs šie politiskie spēki cits citu minēja sabiedroto vidū. Vienošanos parakstīja “Latvijas attīstībai”/”Izaugsme”, Latvijas Reģionu apvienība, no kuras ievēlētie trīs deputāti visi ir no Baldones novada. Taču dzirdēts, ka viens no viņiem varētu nolikt mandātu, lai domē iekļūtu saraksta līdere Agnese Geduševa, kas palika aiz svītras.

Vēl šai koalīcijai pievienojās Nacionālā apvienība/Vidzemes partija, no kuras ievēlēts arī V. Baires tagadējais vietnieks Valts Variks, kā arī Jaunā konservatīvā partija – tās mandāts būs Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Andrim Vītolam. Viņš tagadējās priekšsēdes V. Baires atstāšanu opozīcijā skaidroja ar līdzšinējo domes darba stilu, jo īpaši – ar neskaidrajām iepirkumu procedūrām, kas izraisīja arī KNAB vizītes pašvaldībā.

V. Baire pirmsvēlēšanu debatēs mīklaini norādīja uz J. Žilko sniegto maldinošo informāciju, liekot saprast, ka ne bez konkurentu raidītajiem signāliem KNAB viesojies pašvaldībā. Vienošanos atstāt “JV” opozīcijā V. Baire tagad uztver mierīgi, ja neskaita nožēlu, ka šāda koalīcija nebūšot stabila, jo tajā esot cilvēki ar ļoti dažādām interesēm. Viņas tagadējais vietnieks V. Variks “Latvijas Avīzei” atzina, ka viņam tā dalīšana pozīcijā un opozīcijā nekad nav patikusi un visiem būtu jāstrādā kopā. Taču “LA”/”Izaugsmes” piedāvājums viņam ir pieņemams, tāpēc piekritis.

Visneskaidrākā situācija pagaidām vēl ir Mārupes novadā, kurā LRA un ZZS kopā ir vairākums – desmit vietas. Ja sabiedroto loks nepaplašinās, tad pašvaldību, visticamāk, vadītu Andrejs Ence, kuram ir lielākais atbalsts, bet vietnieks būtu M. Bojārs.

Viņi uz sarunām ir aicinājuši visus politiskos spēkus, taču vairāki jaunie domnieki uzskata, ka ilggadējo mēru vadībā būs grūti īstenot pārmaiņas. “Nevar dzīvot pagātnē, jāpārslēdz domāšana. Tas nozīmē, ka domes vadībā ir jābūt jaunam, spēcīgam un ar modernu domāšanu apveltītam līderim,” uzskata Babītes novada priekšsēdis A. Osītis.

Viņam nekas neesot pret A. Enci, bet gan pret LRA programmu. “Man principiālu pretenziju ne pret vienu nav, bet mums atšķiras nākotnes redzējums,” teica A. Osītis. A. Ence savukārt sacīja, ka sarunas ar visām partijām turpinoties un tikai pēc tām viņš gatavs koalīcijas modeli komentēt plašāk.