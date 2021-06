Aivars Lembergs dažādos laikos

Dace Baltruma: Demokrātijas parodija – pašvaldību vēlēšanas beigušās, bet absurda teātris turpinās







Dace Baltruma, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pašvaldību vēlēšanas ir beigušās, bet absurda teātris turpinās. Jautājums, “ko iesākt ar Lembergu”, nekur nav izgaisis. Smagos noziegumos apsūdzētais, no amata atstādinātais, pirmās instances tiesā notiesātais un apcietinātais joprojām ir apritē. No vienas puses, smieklīgi. Bet no otras?

Vai kāds var man paskaidrot, kas tie mūsu valstī par likumiem, kas pieļauj uz augstiem amatiem kandidēt cietumā sēdošiem valsts kaitniekiem? Varbūt Ministru kabinetam steidzami vajadzētu izstrādāt noteikumus, kas skaidri un saprotami formulētu cietumā sēdošo pašvaldību vadītāju tiesības un pienākumus?

Un pašvaldības pienākumus pret nabaga cietumnieku? Lai ventspilnieki nemokās, paši sev likumus izgudrodami. Dažs saka, ka tas, kas notiek, esot demokrātija. Es gan teiktu, ka tā ir demokrātijas parodija.

Protams, ka tas ir morāles un ētikas jautājums – manā saprašanā, cilvēcīgas sabiedrības pastāvēšanas pamatjautājums. Lai man piedod visi godīgie ļaudis, man gribas teikt, ka morālas degradācijas pazīmes šajās pašvaldību vēlēšanās bija saskatāmas ar neapbruņotu aci.

Un ne tikai Lemberga sakarā. Pašvaldību vadītājiem, kuri savas valdīšanas laikā apgrozījuši nelegālu naudu, darbojušies ar viltotām slimības lapām un dokumentiem, rīkojuši nelegālas medības, par pašvaldības naudu nobruģējuši ceļu ne tikai uz savu personīgo māju, bet arī uz sava suņa būdu utt., bija arī jāpaliek par bijušajiem.

Bet nē – gandrīz visi turpinās sēdēt turpat, kur sēdējuši! Jo vēlētāji viņus atbalsta! Žurnālisti var izstiepties vai sarauties, stāstot par nebūšanām pašvaldībās. Daļai vēlētāju tas kā pīlei ūdens.

Sevi cienošā sabiedrībā kaut kas tāds nebūtu iespējams. Lai atceramies mūsu tautietes, Zviedrijas ministres atkāpšanos no amata par pārkāpumu, kas pie mums laikam gan nebūtu pat pieminēšanas vērts. Normālā sabiedrībā mazākās aizdomas par negodīgumu cilvēkam uz visiem laikiem aizver durvis uz amatiem. Mums, šķiet, dažiem tikai atver. Jo krāpšana un melošana pie mums nav negods.

Arī kauna jūtas dažiem šķiet kā nevajadzīgs atavisms. Pūces kungs gan amatu formāli pazaudēja savu daudzpakāpju melu dēļ, bet vai tādēļ viņš tika morāli nosodīts? Kur nu! Atkal kaut ko vada un enerģiski uzstājas televīzijā. Un vai nu viņš vienīgais…

Tikai trešdaļa vēlētāju piedalījās šajās vēlēšanās. Kādēļ tik maz? Varbūt viens no iemesliem ir tieši bezcerība, ka godīgumam tik mazs svars sabiedrībā, ka negodīgums ir skaļāks un to pārkliegt tik un tā neizdosies.

Nebūt negribu teikt, ka mums nav godīgu, par cilvēkiem domājošu vadītāju. Ir, protams, ka ir. Bet tā jau ir cita opera.