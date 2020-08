Rīgas domes (RD) ārkārtas vēlēšanu dienā 29.augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22, šodien preses konferencē pastāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.

Viņa pastāstīja, ka vēlēšanu iecirkņi darbu sāks jau rīt, 26. augustā, no plkst.16 līdz 21. Tie strādās arī ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16 un piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20.

RD ārkārtas vēlēšanās aicina lietot sejas aizsegus. Sejas maskas būs pieejamas arī uz vietas iecirknī. Tā būs jānoņem tikai uz brīdi, apstiprinot savu identitāti.

Uzturoties iecirknī, vēlētājiem būs jāievēro divu metru distance un jādezinficē rokas. Tāpat vēlētāji vēlēšanu iecirknī aicināti izmantot savu pildspalvu. Pildspalvas būs iespēja saņemt arī iecirknī.

Bērziņa skaidroja, ka balsot RD ārkārtas vēlēšanās elektroniski vai, atrodoties ārzemēs, nevarēs.

Drošākās stundas, lai dotos balsot, ir vēlēšanu dienas rīts un vakars. Tāpat viņa atgādināja, ka noteikti jāaizpilda vēlēšanu zīmi.

“Balsot “pret” kādi sarakstu nevar, jo vēlēšanu mērķis ir balsot par kādu. Šādi protesta balsojumi neko nedos,” uzsvēra

CVK priekšsēdētāja.

Savukārt pirmos vēlētājus viņa aicina apskatīties, vai vēlēšanu kastes ir droši aizvērtas.

Rīgas domes vēlēšanās varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, taču, ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, tad balsotājam ir jāieplāno laiks, kamēr izvēlētā iecirkņa pārstāvis sazināsies ar tā iecirkņa darbinieku, kura sarakstā vēlētājs sākotnēji ticis iekļauts.

Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma, kuriem bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 90 dienas pirms vēlēšanu dienas – šā gada 31.maijā vai kuriem Rīgas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, ja viņi izmantojuši iespēju reģistrēties vēlēšanām līdz 15.augustam.

Balsošanas dokuments Rīgas domes vēlēšanās būs derīga pase vai personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks likts, un principa “viens vēlētājs – viena balss” nodrošināšanai tiks lietoti vēlētāju saraksti.