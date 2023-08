Jautājums Slaidiņam: Kas pēc gājiena uz Maskavu notika ar Prigožinam piesaistīto “virsotnīti” – 27 militārpersonām? Ieteikt







TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skatītājs jautā: “Man būs jautājums par nelaimīgo Prigožinu, par priekšvēsturi, par to “virsotnīti”, kas kopā ar viņu piedalījās gājienā uz Maskavu. Vai Slaidiņa kungam ir vairāk informācijas par tām 27 Krievijas Bruņoto spēku militārpersonām?” Skatītājam atbildi sniedz Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

“Daļa, kas tika atvaļināti, pat vēl pievienojās Prigožinam. Bet grūti pateikt, neviens jau nesaka, kas ar viņiem ir noticis. Tas, ko zina Krievijas opozīcija, ziņo, ka šī “tīrīšana” ir bijusi diezgan plaša. Visi, kas ir bijuši kaut cik saistīti, ir noņemti no amatiem. Kā ir īstenībā, to ir grūti pateikt, cik dziļi tas ir,” norāda Slaidiņš.

Savukārt kāds cits skatītājs interesējas, vai pašlaik ir iespējams pateikt, kāda ir Krievijas profesionālās armijas un mobilizēto attiecības frontē?

“Pēc tiem video, kas ir nopludināti, īsti labi nav. Mobilizētie uzskata, ka pret viņiem attieksme ir visai cūciska, ar viņiem vispār nerēķinās. Krievu regulārie spēki jeb, tā saucamā, elite, kas ir viņu gaisa desantnieki, pret viņiem visai slikti attiecas – dzen uz priekšu, bet paši neiet. Un arī komandieri ir tādi, ka īsti nevar saprast, kāda ir viņu attieksme – drīzāk no mobilizētajiem pēc iespējas ātrāk tikt vaļā. Tas ir ļoti liels darbs, lai to analizētu. Painteresēšos, ko ukraiņi par to zina un pēc kāda laika varēšu to pateikt,” atbild majors.