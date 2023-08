Slavenās Ukrainas paukotājas Olgas Harlanas personīgā bārbija ir pārdota izsolē par 10 400 ASV dolāriem (9511 eiro), liecina interneta izsoļu vietnes “eBay” dati.

No lelles pārdošanas iegūtie līdzekļi tiks nosūtīti klīnikai, kas veic Ukrainas Bruņoto spēku karavīru rehabilitāciju. Šī klīnika atrodas Volīnijas apgabalā.

Izsolē pārdotā Harlanas bārbija ir viņas kopija paukotājas izskatā. Šī lelle 2020.gadā tika izlaista sērijā “Role Models”.

Jau ziņots, ka četrkārtējā pasaules čempione Harlana pasaules meistarsacīkstēs sacensībās ar zobenu pirmajā kārtā pārspēja Krievijas paukotāju Annu Smirnovu, kura pasaules čempionātā sacentās kā neitrālā sportiste.

Pēc cīņas ukrainiete atteicās paspiest roku Smirnovai, kura to nosauca par necieņu un atteicās pamest laukumu. Harlana par savu rīcību tika diskvalificēta.

You remember the Ukrainian fencer and Olympic Champion Olga Harlan that refused to shake the hand of Russian?

Olha Kharlan's Barbie doll was sold at auction for $10,400 and the proceeds will be directed to the BODRO clinic in the Volyn region, which is engaged in the… pic.twitter.com/Boa1XDz8tU

— Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) August 31, 2023