FOTO: REUTERS/Maja Smiejkowska/LETA

Pārsteidzoši! “Bārbijas” filmas ieņēmumi pārsniedz miljardu dolāru tikai 17 dienas pēc iznākšanas Ieteikt







“BBC” vēstīts, ka Bārbijas filma sasniegusi miljardu dolāru atzīmi tikai 17 dienas pēc tās iznākšanas, ziņo tās izplatītājs “Warner Bros”. Tas nozīmē, ka Grēta Gērviga ir kļuvusi par pirmo sievieti, kas režisores statusā sasniegusi pavērsiena punktu.

ASV vietējās izplatīšanas prezidents Džefs Goldšteins sacīja: “Neviens, izņemot Grētu Gērvigu, nebūtu varējis atdzīvināt šo vairāku paaudžu ikonu un viņas pasauli tik smieklīgā, emocionālā un izklaidējošā stāstā… burtiski apgriežot visu pasauli rozā.”

Viņš sacīja, ka garās rindas kinoteātros un atkārtota filmas skatīšanās “pierāda, ka filmas ir atgriezušās” pēc tam, kad kino industrija izcieta pandēmijas sekas un straumētāju konkurenci.

Rozā nokrāsas filma ir saņēmusi kritiķu atzinību un bijusi iedvesma daudziem selfijiem pie leļļu kastēm, kas uzstādītas kinoteātros visā Apvienotajā Karalistē.

Margota Robija filmā iejūtas Bārbijas lomā un Raiens Goslings – Kena lomā. Margota Robija bija arī viena no Bārbijas producentēm.

“Barbiljona” sasniegšana, kā to aprakstījis “Warner Bros”, nav nekas smags. Kopš pandēmijas to ir paveikušas tikai piecas citas filmas: “The Super Mario Brothers Movie” šī gada sākumā, “Spider-Man: No Way Home”, “Top Gun: Maverick”, “Jurassic World Dominion” un “Avatar” turpinājums.

Filmas mārketinga kampaņa ir bijusi milzīga, un pilsētās visā pasaulē ir uzstādīti rozā reklāmas stendi.