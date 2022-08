Uz katoļu svētkiem Aglonas bazilikā norīkoti papildu autobusi un vilciens, kā arī pagarināti esošie autobusu maršruti Ieteikt







Lai iedzīvotājiem būtu iespēja nokļūt uz Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā, kā arī pēc svētkiem doties mājās, no 13.augusta līdz 15.augustam būs papildu autobusu reisi virzienos Rīga-Preiļi, Rīga-Aglona-Grāveri un papildu vilcienu reisi virzienā Rīga-Daugavpils, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcija.

No 13.augusta līdz 15.augustam reģionālās nozīmes maršrutā Rīga-Preiļi reisi ar autobusa atiešanas laiku no Rīgas autoostas plkst.10.25 tiek pagarināti līdz Aglonai (standarta situācijā tiek izpildīti līdz Preiļiem). Tajā pašā laikaposmā minētajā maršrutā reisi, kuros autobuss šobrīd plkst.17.05 izbrauc no Preiļiem Rīgas virzienā, tagad no Aglonas autoostas tiks izpildīti plkst.16.30.

Savukārt 14.augsutā un 15.augustā plānoti papildreisi maršrutā Preiļi-Aglona-Grāveri, lai pielāgotu tos vilcienu kursēšanas laikiem. 14.augustā autobuss uz svētku norises vietām no Preiļu autoostas maršrutā Preiļi-Aglonas stacija-Aglona kursēs plkst.17.15 un plkst.20, savukārt 15.augustā autobuss pēc svētku noslēguma maršrutā Aglona-Aglonas stacija-Preiļi no Aglonas autoostas izbrauks plkst.1, plkst.1.05 un plkst.15.50, tādējādi būs ērti turpināt ceļu Rīgas virzienā ar vilcienu.

Nedēļas nogalē, 14.augustā un 15.augustā, plānotas īslaicīgas izmaiņas vilcienu kustībā maršrutā Rīga-Daugavpils. Papildreiss no Rīgas uz Aglonu būs plkst.14.01, savukārt pēc svētku norises beigām 15.augustā vilciens no Aglonas uz Rīgu izbrauks plkst.16.30.

