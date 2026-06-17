“Alkohols, korupcija un…” Z kanālos izskan satraucoši apgalvojumi par notiekošo Krievijas armijā 0
Krievijas propagandisti arvien biežāk publiski runā par problēmām Krievijas bruņotajos spēkos Ukrainā. Šoreiz par sarežģīto situāciju ziņojis Z kanāla raidījums “Kara zona”, kurā izskanējuši apgalvojumi par nopietnām problēmām Krievijas 29. armijas vienībās.
Par to, atsaucoties uz Z kanāla publiskoto informāciju, vēsta ukraiņu žurnālists Deniss Kazanskis un izdevums “Dialog.UA”.
Z kanālā izskanējuši arī apgalvojumi par bargām disciplinārām metodēm un represijām vienību iekšienē. Tiek runāts arī par korupciju, kas skar humānās palīdzības sadali, transporta nodrošinājumu un pat kritušo karavīru ģimenēm paredzētās kompensācijas.
Publikācijā arī apgalvots, ka militārā vadība varētu mākslīgi uzlabot kaujas statistiku un slēpt faktiskos zaudējumus.
Neatkarīgi apstiprināt šos apgalvojumus pagaidām nav iespējams, tomēr fakts, ka līdzīgas problēmas publiski izskan arī Krievijas pseidopatriotiskajos jeb tā dēvētajos Z kanālos, liecina par pieaugošo neapmierinātību prokremliskajā vidē.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Krievija izmanto tā saukto “Krievu namu” tīklu Āfrikā kā aizsegu ideoloģiskai ietekmēšanai un vietējās jaunatnes slepenai vervēšanai dalībai kaujas darbībās pret Ukrainu, paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR).
Saskaņā ar izlūkošanas datiem “Krievu namu” tīklu ir izveidojusi federālā iestāde “Rossotrudņičestvo” sadarbībā ar “Tautas diplomātijas centru” Krievijas Valsts domes deputāta Dmitrija Saveļova vadībā.
Atsevišķs darbības virziens ir Āfrikas iedzīvotāju sagatavošana pārcelšanās uz Krieviju ar “mācību” vai “nodarbinātības” ieganstu. Viņiem mākslīgi tiek radīta ilūzija par laimīgu dzīvi, viņi tiek apmācīti krievu valodā un viņiem tiek iestāstītas nepatiesas perspektīvas.
“Realitāte tomēr krasi atšķiras no šī tēla. Daudziem Āfrikas iedzīvotājiem – jo īpaši studentiem – ceļojums uz Krieviju beidzas ar līguma parakstīšanu ar okupācijas karaspēku un nāvi uzbrukuma vienībās frontē noziedzīgajā karā pret Ukrainu,” ziņo HUR.
Galvenajā izlūkošanas pārvaldē norāda, ka Kremlis mēģina izaudzināt veselu paaudzi ideoloģiski lojālu afrikāņu, lai slēptu savu valstu koloniālo izlaupīšanu un izmantotu cilvēkus kā lētu mobilizācijas resursu.