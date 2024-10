“Vai nu eksportē vai mirsti!” LDDK prezidents Bite mudina arī mazos uzņēmējus riskēt un eksportēt vairāk Ieteikt







TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”, diskutējot par Latvijas ekonomiku un eksportu, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents un zivrūpniecības uzņēmuma SIA “Karavela” valdes priekšsēdētājs Andris Bite pauda viedokli, ka “mēs eksportējam daudz par maz”.

Bite raidījumā norādīja, ka šobrīd Latvijā eksports sastādot aptuveni 64% no iekšzemes kopprodukta (IKP). “Mēs kā LDDK un uzņēmēji esam uzstādījuši mērķi panākt to, ka tam būtu jānonāk līdz veselīgam līmenim – kā minimums 80% no IKP, kā tas ir aptuveni kaimiņvalstīs,” teica LDDK prezidents Bite.

Uz precizējošo jautājumu, kāpēc eksportējam par maz, Bite atbildēja, ka šāda situācija esot veidojusies gadu gaitā.

“Ja ņemam kopumā šodien, tad mums ir pārāk maz uzņēmumi un pārāk mazi uzņēmumi. Un tai pašā laikā ļoti liela daļa no ekonomikas ir orientēta uz vietējo tirgu, kas ir saprotamāks, bet nav perspektīvs. Mēs sen staigājam ekonomikā apkārt ar tādu lozungu: Vai nu eksportē, vai mirsti! Ja paskatāmies mūsu demogrāfiskos skaitļus un visas prognozes, tad ja tu orientējies uz vietējo tirgu, tad tas katru gadu paliek mazāks un kādam tajā būs visu laiku jānobeidzas ekonomiski,” komentēja Bite TV24 raidījumā.

Līdz ar to Bite vērsa uzmanību uz to, ka ne tikai lielajiem uzņēmumiem, bet arī mazajiem uzņēmumiem ir “jāmeklē ceļš ārpus valsts”. Turklāt esot labi piemēri, kas to ir pierādījuši, no mājražotāja kļūstot par eksportētāju. Eksportam ir pieejams arī valsts atbalsts, bet runa ir par to, vai ir arī “iekšējā motivācija iet un meklēt to ceļu, lauzties”, jo šis ceļš uz eksporta tirgiem ne vienmēr ir viegls, sacīja Bite. “Tas bieži vien beidzas arī ar finansiālām neveiksmēm, bet ir jāmēģina vēl,” viņš piebilda.

Savukārt otra lieta, kas ir būtiska eksporta veicināšanai, ir tā, lai arī valsts kopumā radītu tādus apstākļus, lai uzņēmēji uzņemtos risku, ietu un meklētu eksporta iespējas. “Bet ir jāveido šī vide, lai cilvēki ietu un riskētu, un ietu skatīties pasaulē!” mudināja LDDK prezidents Bite, diskutējot TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” par aktualitātēm ekonomikā, tostarp par eksporta tirgus nozīmi, lai tādējādi veicinātu tautsaimniecības attīstību.

