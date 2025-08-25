#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Vai robežsargi ir lojāli? Valsts robežsardzes priekšnieks Pujāts atklāj satraucošu tendenci 0

21:45, 25. augusts 2025
Viedokļi

Ģenerālis, Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts, TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro, ka Latvijas robežsardze pievērš īpašu uzmanību saviem darbiniekiem – par krievu valodas lietošanu dienesta laikā vai nelojalitātes izpausmēm var draudēt ne tikai disciplinārsods, bet arī atstādināšana no amata.

“Pildot dienesta pienākumus, viņi nedrīkst sazināties svešvalodā. Viņi drīkst sazināties svešvalodā, ja notiek komunikācija ar trešajām personām, proti, ja tiek komunicēts ar ārzemniekiem, kuri nepārvalda valsts valodu. Pildot dienesta pienākumus, ir jākomunicē latviešu valodā — tas ir noteikts arī robežsardzes iekšējā normatīvajā aktā. Ja tā dara, tas var tikt disciplināri sodīts,” par valodas izmantošanu robežsardzes darbā izsakās Pujāts.

Tāpat tiek pārbaudīta robežsargu lojalitāte. Iepriekš no dienesta ir atstādinātas vai disciplināri sodītas personas par nelojalitātes izpausmēm darbā. “Ir izaicinājumi, jo liela daļa robežsargu nāk no Latgales reģiona, kur krievu valodas izplatība ir augstāka nekā, piemēram, Kurzemē,” skaidro Pujāts.

Runājot par atstādināšanu no dienesta par nelojālu rīcību, viņš stāsta, ka ir bijusi Krievijas slavināšana sociālajos tīklos. Šāda rīcība grauj robežsardzes prestižu, uzsver ģenerālis.

