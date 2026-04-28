“Tie cilvēki ir zābaki!” Advokāts dusmīgs par eksāmenu haosu – kamēr izlabo darbus, tiek nokavēta pieteikšanās citviet 0

8:31, 28. aprīlis 2026
Mācību gada noslēgums ir sarežģīts process, un daudzas skolas to godīgi arī atzīst. Par to TV24 raidījumā “Preses klubs” spriež zvērināts advokāts Artūrs Zvejsalnieks, bijušais Latvijas motoklubu asociācijas prezidents Aivars Freimanis un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas fizikas, matemātikas un inženierzinību skolotāja Aija Plēsuma.

Īsti sargeņģeļi! Šajos datumos dzimst pasaulē labākās krustmātes – numerologi apstiprina
“Cilvēce tiks pārrakstīta!” MI-Nostradama nākotnes pareģojumi padara cilvēkus mēmus 24
Trampam ir laiks līdz piektdienai – tiesību eksperts brīdina par iespējamu pagrieziena punktu ASV karā ar Irānu
A. Plēsuma skaidro, ka laikā, kad notiek eksāmeni, citām klasēm turpinās mācību stundas, taču daļa skolotāju tiek piesaistīti kā novērotāji vai dežuranti, tāpēc rodas haoss.

Tāpat viņa norāda uz problēmām ar centralizēto eksāmenu rezultātiem, kas var traucēt, piemēram, iestāšanos ārvalstu izglītības iestādēs, jo tur ir citi dokumentu iesniegšanas termiņi.

“Tad kāda jēga maksāt?” Sievietei sabiedriskajā transportā izvēršas nepatīkams strīds ar kontrolieriem
“Sākumā viss mierīgi, bet tad…” Rajecka par nepatīkamu pieredzi sabiedriskajā transportā
Bez revolūcijas un bez trokšņa: kā varētu notikt varas maiņa Krievijā

Arī A. Freimanis atzīst, ka ar to ir saskāries: “Kad mans jaunākais puika beidza 2. ģimnāziju, viņš dokumentus saņēma tad, kad iesniegt jau bija par vēlu.”

“Tā ir kārtējā ierēdņu pilnīgi bezjēdzīga neizdarība, kur sēž cilvēki, kuri nodarbojas ar papīru bīdīšanu un nevar sakārtot elementāras lietas,” neizpratnē ir zvērināts advokāts.

Viņš jautā, kā iespējams, ka mūsdienās, izmantojot mākslīgo intelektu un datorus, joprojām nevar ātrāk izlabot eksāmenus. “Tie cilvēki, kas to organizē, ir zābaki – jādzen prom un jāņem citi,” viņš piebilst.

SAISTĪTIE RAKSTI
Uz skolu stundu vēlāk? Vienā no Latvijas pilsētām izvērtē, vai skolas durvis vērt krietni vēlāk kā citur
Ekharts Kūps: Pēc sarunas ar skolotāju Māru esmu ļoti pārliecināts, ka izglītības sistēma Latvijā ir sapuvusi
“Tāda izskata sieviete nevar būt ārsts.” Pasniedzēja rīcība noved studenti līdz lēmumam pamest studijas
