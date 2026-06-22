Tradicionālie Jāņi Dzegužkalnā 23.06.2025.
Tradicionālie Jāņi Dzegužkalnā 23.06.2025.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Vai tiešām iespējams, ka Jāņos nelīs? Laika prognoze šogad tiešām pārsteidz 0

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LETA
11:00, 22. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Jāņu nedēļa Latvijā iesāksies ar sausu un saulainu laiku, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognoze.

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Dienā būs lielākoties saulains un sauss, saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +21…+26 grādu atzīmei. vietām piekrastes rajonos būs pār kādu grādu vēsāk.

Rīgā dienā debesīs būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un gaiss iesils līdz +24…+26 grādiem.

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