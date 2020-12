Tramps neatzīst zaudējumu un turpina tiesāšanos

Prezidents Donalds Tramps svētdien pirmajā televīzijas intervijā pēc zaudējuma 3. novembra vēlēšanās sacīja, ka nekad neatzīs zaudējumu demokrātam Džo Baidenam un neatteiksies no savām sazvērestības teorijām par krāpšanu vēlēšanās, gan neminot nekādus pierādījumus. Foto: Andrew Caballero Reynolds/AFP/SCANPIX/LETA

ASV tiesām pierādījumu trūkuma dēļ noraidot prezidenta Donalda Trampa sūdzības par “masveida krāpšanu vēlēšanās”, daži ASV mediji izteikuši pieņēmumu, ka Tramps varētu mēģināt apžēlot pats sevi, jo pēc viņa prezidentūras beigām pret bijušo valsts galvu var tikt ierosinātas vairākas tiesas prāvas.

Prezidenta amatā Tramps bauda juridisku imunitāti

Pēc sava bijušā nacionālās drošības padomnieka Maikla Flinna apžēlošanas, kuram bija piespriests cietumsods par melīgas liecības došanu, kas apstiprināta ar zvērestu, izdevums “Yahoo News” izteicis pieņēmumu, ka Tramps varētu pieņemt vēl virkni strīdīgu apžēlošanas lēmumu savas valdīšanas pēdējās nedēļās, iespējams, apžēlojot arī pats sevi.

ASV konstitūcija dod prezidentam ļoti plašas pilnvaras personu apžēlošanā, taču jautājums, vai prezidents var apžēlot pats sevi, nekad nav ticis izvirzīts. Kā neoficiāli izteikušies prezidenta padomnieki, Tramps jau gadiem bijis apsēsts ar ideju par sevis paša apžēlošanu un publiski izteicies, ka viņam esot “absolūtas tiesības” pieņemt šādu lēmumu.

Pirms nedēļas viņš atkārtoja republikāņu kongresmeņa Meta Geca teikto intervijā televīzijas kanālam “Fox News”, kurā republikāņu likumdevējs aicināja Trampu apžēlot pašam sevi.

Esot prezidenta amatā, Tramps baudīja juridisku imunitāti, taču pēc aiziešanas no Baltā nama viņš var tikt iesaistīts vairākās tiesas prāvās.

Pret viņu izvirzītas divas prasības sakarā ar biznesa darījumiem Ņujorkā, un vairākas sievietes apsūdzējušas viņu seksuālā uzmācībā. Daži juridiskie eksperti uzskata, ka viņu var saukt pie atbildības arī par darbību prezidenta amatā, tajā skaitā iespējamu pretošanos tiesvedībai saistībā ar izmeklēšanu par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanu procesā 2016. gadā.

Daži analītiķi uzskata, ka, ņemot vērā juridiskos riskus, Trampam pēc amata atstāšanas un vairāku savu sabiedroto (Maikls Flinns, Rodžers Stouns u. c.), kas saistīti ar paša potenciālajiem likumpārkāpumiem, apžēlošanas ir liela iespējamība, ka Tramps mēģinās apžēlot pats sevi.

Vairākums juristu gan uzskata, ka prezidenta lēmums par sevis apžēlošanu tiktu noraidīts tiesā. Taču pat iespēja, ka šāds lēmums varētu tikt pieņemts, un garais laikposms, ko viņš iegūtu, kamēr risinās juridiskās cīņas, varētu būt pietiekams stimuls Trampam mēģināt šo variantu, atzīmē “Yahoo News”.

Daži eksperti kā Trampa juridiskās aizsardzības iespēju uzskata viņa atkāpšanos no amata savas prezidentūras pēdējās dienās un apžēlošanas lūguma iesniegšanu viceprezidentam Maikam Pensam. Savulaik prezidents Džeralds Fords apžēloja savu priekšgājēju Ričardu Niksonu, kurš bija spiests atkāpties pēc Votergeitas skandāla.

Apžēlošanas ­pieņemšana nozīmētu vainas atzīšanu

Taču vairākums analītiķu uzskata, ka neatkarīgi no motivācijas Trampa lēmums par sevis apžēlošanu ir maz ticams. Tas noņemtu tikai apsūdzības federālos likumpārkāpumos, bet neapturētu izmeklēšanu lietās, kas pret viņu uzsāktas vairākos štatos. Sevis paša apžēlošana arī būtu pretrunā ar Trampa dedzīgo uzstājību, ka viņš nav darījis neko sliktu un kļuvis par upuri “raganu medībās”.

Savulaik ASV Augstākā tiesa lēmusi, ka apžēlošanas pieņemšana nozīmē vainas atzīšanu. Savas prezidentūras laikā Tramps paguvis iecelt trīs tiesnešus Augstākajā tiesā, kur tagad ir konservatīvo soģu vairākums. Gadījumā, ja Trampa apžēlošanas lieta nonāktu Augstākajā tiesā, daži ASV mediji pieļauj, ka tā varētu lemt par labu Trampam.

Tramps svētdien pirmajā televīzijas intervijā pēc zaudējuma 3. novembra vēlēšanās sacīja, ka nekad neatzīs zaudējumu demokrātam Džo Baidenam un neatteiksies no savām sazvērestības teorijām par vērienīgo krāpšanos vēlēšanās, gan neminot nekādus pierādījumus.

“Mūs ir jāuzklausa Augstākajā tiesā,” viņš apgalvoja. Tramps nenosauca laiku, līdz kuram viņš turpinās aktivitātes tiesās.

ASV ievēlētais prezidents Džons Baidens noliedzis, ka viņam pēc stāšanās amatā nākamā gada 20. janvārī būtu nodoms sākt tiesvedību pret Trampu.

Konstitūcija liedz prezidentam apžēlot pašam sevi, bet viņš var mēģināt aizsargāt sevi, apžēlojot savus sabiedrotos. “Ja Tramps var nopirkt savu sabiedroto klusēšanu, apžēlojot viņus, viņam pat nevajadzētu apžēlot sevi,” uzskata žurnāla “The Atlantic” apskatnieks Deivids Frums.

“Ja Trampam izdotos pašam apžēlot sevi vai panākt, ka to viņa labā izdara viceprezidents Penss, tas viņu pasargātu tikai no apsūdzībām federālos likumpārkāpumos, bet ne no apsūdzībām štatu tiesās un civilprasībām,” atzīmē izdevums “Vanity Fair”.

“Kad man jautā, vai prezidents var apžēlot pats sevi, es vienmēr atbildu – viņš var to mēģināt, jo konstitūcija nesniedz skaidru atbildi,” intervijā aģentūrai “Reuters” izteicies konstitucionālo tiesību profesors Braiens Kelts.

“Ja Tramps apžēlotu pats sevi, viņš atzītu, ka vismaz daļēji savas prezidentūras laikā pieļāvis likumpārkāpumus. Prezidentam, kurš savas valdīšanas laikā izteicis vismaz 22 000 nepatiesu vai maldinošu apgalvojumu, tā būtu reta patiesības atzīšana,” intervijā laikrakstam “USA Today” paziņojusi bijusī Kongresa Pārstāvju palātas deputāte no Ņujorkas Elizabete Holcmane.

“Prezidentam, kurš izteicies, ka viņa atveidu vajadzētu pievienot Rašmoras kalna dižgaru panteonam, sevis apžēlošana, aizejot no Baltā nama, nozīmētu tieši to sodu, no kura viņš grib tikt vaļā: patiesības stāstu nākamajām paaudzēm,” atzīmē “The Washington Post”.