Vairs nevajag likt slapjus zābakus uz radiatora: vienkāršs triks ar avīzi un sāli palīdzēs izžāvēt slapjos apavus vien stundas laikā 0

Lielākā daļa cilvēku ziemā pieļauj vienu un to pašu kļūdu jeb liek mitrus zābakus tieši uz radiatora vai citas apkures ierīces, lai tie pēc iespējas ātrāk izžūtu. Tas ir vissliktākais, ko var darīt! Intensīva siltuma iedarbība pamatīgi bojā zābaku audumu, padara to trauslu un bojā zābaka līmi.

Vienkāršs risinājums, kas pieejams ikvienā mājā, ir sāls. Tas spēj izvilkt mitrumu no dziļākajiem ādas un auduma slāņiem. Mitru zābaku sagatavošana žāvēšanai ir pavisam vienkārša. Ieberiet sāli vecā zeķē vai izveidojiet mazu maisiņu no avīzes un ievietojiet zābaka iekšpusē. Sāls uzsūks lieko mitrumu, palīdzot zābakiem žūt daudz ātrāk, vienlaikus saglabājot zābaku ādu elastīgu un nebojājot pašus zābakus.

Zābaki ar biezāku oderi

Ziemas zābaki ar biezu oderi vai audumu prasa īpašu pieeju. Vispirms ielieciet iekšā saspiestas avīzes vai papīra gabaliņus, kas ātri uzsūks virsmas mitrumu. Pēc tam pievienojiet sāli vai nu zeķē, vai mazā papīra maisiņā. Avīze ātri absorbē virsmas mitrumu, bet sāls izvelk atlikušo mitrumu no zābaka iekšpuses. Šis triks ir pazīstams un izmantots gadu desmitiem, un tas palīdz saglabāt zābakus sausus un saglabāt to formu.

Avīze un papīrs

Daudzi cilvēki vienkārši ieliek zābakos papīru, un tas arī palīdz noņemt daļu mitruma. Tomēr, ja zābaki ir ļoti mitri, avīzi jāmaina ik pēc dažām stundām. Pretējā gadījumā papīrs turēs mitrumu iekšpusē un zābaki paliks slapji ilgāk. Regulāra avīzes maiņa ļauj procesam darboties efektīvāk un ātrāk.

Žāvēšana istabas temperatūrā

Visefektīvāk ir žāvēt zābakus istabas temperatūrā, izvairoties no tiešas siltuma iedarbības. Šādi tie saglabā savu formu, neplaisā, un āda vai audums netiek bojāts.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

