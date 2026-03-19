Krāpnieki kļuvuši viltīgāki: jauna metode, ar kuru bankas konts būs tukšs vienā acumirklī 0

8:58, 19. marts 2026
No pirmā acu uzmetiena var šķist, ka noticis tehnisks bojājums, taču patiesībā tā ir jauna bankomātu krāpšanas metode, ko sauc par “neredzamo pavedienu”, ziņo ārzemju prese.

Krāpnieki izmanto vienkāršu triku, lai bloķētu karti un uzzinātu PIN kodu, pēc tam iztukšojot upura kontu. Vispirms viņi “sagatavo” bankomātu.

Viņi kartes slotā ievieto neilona pavedienu, kas ir gandrīz neredzams. Tas netraucē bankomātam nolasīt kartes datus, tāpēc sākumā viss šķiet normāli — ievadāt PIN kodu un veicat darbību kā parasti. Problēma sākas brīdī, kad kartei būtu jāiznāk ārā, bet tas nenotiek.

Tas var izskatīties pēc tehniskas kļūmes, taču patiesībā tā ir daļa no rūpīgi izplānotas shēmas.

Pēc tam pie jums var pienākt cilvēks, kurš piedāvā “palīdzību”. Viņš var ieteikt atkārtot darbību vai vēlreiz ievadīt PIN kodu — ar mērķi to noskatīties.

Kad karte joprojām netiek atdota, jums iesaka sazināties ar banku. Kad jūs aizejat, krāpnieks izņem karti un, zinot PIN kodu, izņem naudu no konta.

Kā sevi pasargāt:
Pirms lietošanas pārbaudiet bankomātu — vai nav aizdomīgu detaļu.

Ja kartes ievietošana notiek ar pretestību vai negludi, labāk to neizmantot.

Ja iespējams, izmantojiet bezkontakta izņemšanu.

Pievērsiet uzmanību cilvēkiem, kas bez iemesla uzturas pie bankomāta.

Ievadot PIN, vienmēr aizsedziet tastatūru.

Ja karte tiek “iesprūdusi”, neatstājiet bankomātu — sazinieties ar banku vai pat policiju.

Iepriekš tika arī uzsvērts, ka telefonā nevajadzētu glabāt sensitīvus datus (piemēram, personas kodu, pases datus, adresi), jo krāpnieki tos var izmantot savā labā.

