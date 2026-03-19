Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/Alexei Danichev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Kur pazudis Putins? Kā izrādās, Kremlī viņš nav bijis jau 10 dienas 0

19:20, 19. marts 2026
Krievijas prezidents Vladimirs Putins kopš 9. marta nav piedalījies nevienā publiskā pasākumā Kremlī, liecina oficiālais Kremļa grafiks un Krievijas neatkarīgo mediju analīze. Pēdējās tikšanās un uzrunas, kas publiskotas, visdrīzāk ir iepriekš ierakstītas, vēsta “The Moscow Times”.

Avoti, kas tuvi Kremļa drošības dienestiem, norāda, ka Putins pastiprināti baidās par savu drošību pēc ziņām par ASV un Izraēlas operācijām, kas noveda pie Irānas augstākā līdera ajatollas Ali Hamanei izsekošanas un nogalināšanas.

Saskaņā ar aģentūras aplēsēm , kas balstītas uz publikācijām vietnē Kremlin.ru, Putins pēdējo reizi publisku pasākumu Kremlī rīkoja 9. martā – tikšanos par globālo naftas un gāzes tirgu.

Saskaņā ar publikācijām Izraēlas specdienesti un ASV spiegi sekoja Hamanei pārvietošanās maršrutiem, izmantojot uzlauztas ielu kameras Teherānā un kontrolējot mobilos sakarus, lai precīzi īstenotu triecienu. Pēc šīs operācijas Irānas drošības struktūrās radās haoss, un ziņots par tūkstošiem drošības spēku darbinieku nāvi.

Putina ilgāka prombūtne no Kremlī notiekošajiem publiskajiem pasākumiem sakrīt ar vairākiem tehniskiem traucējumiem Maskavas centrā, tostarp īslaicīgiem elektrības un sakaru pārtraukumiem. Tas radījis spekulācijas par iespējamiem drošības pasākumiem vai mēģinājumiem maskēt Putina atrašanās vietu. Kremļa pārstāvji oficiāli nesniedz komentārus, taču kā norāda neatkarīgie mediji, šobrīd pārraidītie Putina video materiāli, visticamāk, ir iepriekš sagatavoti ieraksti.

Eksperti uzsver, ka šāda izolēšanās nav nekas jauns autokrātiskiem līderiem, kas saskaras ar augsta līmeņa draudiem.

Pašlaik nav oficiāla apstiprinājuma par Putina veselības stāvokli vai precīzu atrašanās vietu, taču deviņu dienu klusēšana ir viena no ilgākajām pēdējo gadu laikā. Vienīgā reize 2026. gadā, kad Putins ilgāk nebija Kremlī, bija februārī, no 6. līdz 18. datumam. Salīdzinājumam, pauze pēc Jaunā gada brīvdienām nepārsniedza sešas dienas.

