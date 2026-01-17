Foto: Pexels

Neignorē! Pazīmes, ka jūsu mājdzīvniekam ziemā ir pārāk auksti 0

LA.LV
Mājas Mājas mīluļi

Ziemā, kad termometra stabiņš krīt zem nulles, aukstums nav bīstams tikai cilvēkiem – tas var nodarīt pāri arī mūsu mājdzīvniekiem. Pat īslaicīga atrašanās ārā aukstumā var izraisīt hipotermiju, apsaldējumus vai citas veselības problēmas, brīdina veterinārārsti.

Kokteilis
Kam bagāta, kam pašaizliedzīga! Kāda mīlestība tev ir lemta pēc dzimšanas datuma
Sāksies vai nesāksies biedējoši lielais sals? Sinoptiķu prognoze rītdienai
Vai zināji, ka ir pārtikas produkti, kurus absolūti nevajadzētu uzglabāt ledusskapī? Par dažiem no tiem jūs būsiet pārsteigti
Lasīt citas ziņas

Svarīgi ir pievērst uzmanību pazīmēm, kas liecina, ka dzīvniekam ir par aukstu.

Drebuļi un neparasta uzvedība

Viens no visredzamākajiem signāliem ir drebuļi. Tāpat kā cilvēkiem, arī dzīvniekiem tas ir organisma veids kā saglabāt siltumu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ēkā vairs nav droši nevienam tās iemītniekam: pašvaldība nāk klajā ar jaunu informāciju par traģisko ugunsgrēku
Ne tikai lasis! Nosauktas 6 zivis, kas burtiski “uzlādē” organismu ar D vitamīnu
Tramps: Astoņām Eiropas valstīm draud 10% tarifs par pretošanos ASV kontrolei pār Grenlandi

Tomēr, ja drebuļi pēkšņi beidzas, tas nenozīmē, ka viss ir kārtībā – dažkārt ķermeņa reakcija beidzas, kad temperatūra kļūst bīstami zema. Gaudošana, pārmērīga miegainība vai izvairīšanās no pastaigām ir skaidras pazīmes, ka dzīvnieks jūtas slikti un ir nepieciešama tūlītēja rīcība.

Ķepas un ādas stāvoklis

Īsa vai plāna kažoka īpašnieki ir īpaši jutīgi pret aukstumu, un viņu ķepas var apsalt vai sākt plaisāt. Pēc pastaigas ziemā ir būtiski pārbaudīt ķepas un notīrīt tās no ledus, grants vai ceļu ķimikālijām.

Tāpat arī svarīgi atcerēties, ka apledojuši ceļi un ūdenstilpes ar plānu ledu var būt ļoti bīstamas – dzīvnieks var paslīdēt vai iekrist, tāpēc pastaigas vajadzētu plānot drošās vietās un neilgos laika periodos.

Elpošana

Veterinārārsti atgādina arī par citām brīdinājuma pazīmēm: asarojošas acis, iesnas vai pārmērīga šķaudīšana var liecināt par hipotermiju vai saaukstēšanos.

Pat viegla saaukstēšanās, ja to nepamana, var radīt ilgstošas veselības problēmas, īpaši maziem kaķēniem vai dzīvniekiem ar veselības traucējumiem.

Veterinārārsti atgādina, ka, laikus pamanot pazīmes un nodrošinot siltumu, drošas pastaigu vietas un neilgus ārā pavadītos brīžus, mūsu mājdzīvnieki ziemā būs pasargāti no aukstuma.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
Kurš ir veselāks un gudrāks – jauktenis vai tīršķirnes suns; atbild eksperti
“Šodien uzzināju, ka es esot dīvaina, jo cilvēki tā nedarot.” Vai arī jums šis šķiet nepieņemami?
Mājas
70% suņu īpašnieku netīšām padara savus suņus resnus – trīs izplatītākās kļūdas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.