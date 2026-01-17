Neignorē! Pazīmes, ka jūsu mājdzīvniekam ziemā ir pārāk auksti 0
Ziemā, kad termometra stabiņš krīt zem nulles, aukstums nav bīstams tikai cilvēkiem – tas var nodarīt pāri arī mūsu mājdzīvniekiem. Pat īslaicīga atrašanās ārā aukstumā var izraisīt hipotermiju, apsaldējumus vai citas veselības problēmas, brīdina veterinārārsti.
Svarīgi ir pievērst uzmanību pazīmēm, kas liecina, ka dzīvniekam ir par aukstu.
Drebuļi un neparasta uzvedība
Viens no visredzamākajiem signāliem ir drebuļi. Tāpat kā cilvēkiem, arī dzīvniekiem tas ir organisma veids kā saglabāt siltumu.
Tomēr, ja drebuļi pēkšņi beidzas, tas nenozīmē, ka viss ir kārtībā – dažkārt ķermeņa reakcija beidzas, kad temperatūra kļūst bīstami zema. Gaudošana, pārmērīga miegainība vai izvairīšanās no pastaigām ir skaidras pazīmes, ka dzīvnieks jūtas slikti un ir nepieciešama tūlītēja rīcība.
Ķepas un ādas stāvoklis
Īsa vai plāna kažoka īpašnieki ir īpaši jutīgi pret aukstumu, un viņu ķepas var apsalt vai sākt plaisāt. Pēc pastaigas ziemā ir būtiski pārbaudīt ķepas un notīrīt tās no ledus, grants vai ceļu ķimikālijām.
Tāpat arī svarīgi atcerēties, ka apledojuši ceļi un ūdenstilpes ar plānu ledu var būt ļoti bīstamas – dzīvnieks var paslīdēt vai iekrist, tāpēc pastaigas vajadzētu plānot drošās vietās un neilgos laika periodos.
Elpošana
Veterinārārsti atgādina arī par citām brīdinājuma pazīmēm: asarojošas acis, iesnas vai pārmērīga šķaudīšana var liecināt par hipotermiju vai saaukstēšanos.
Pat viegla saaukstēšanās, ja to nepamana, var radīt ilgstošas veselības problēmas, īpaši maziem kaķēniem vai dzīvniekiem ar veselības traucējumiem.
Veterinārārsti atgādina, ka, laikus pamanot pazīmes un nodrošinot siltumu, drošas pastaigu vietas un neilgus ārā pavadītos brīžus, mūsu mājdzīvnieki ziemā būs pasargāti no aukstuma.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!