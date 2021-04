“Vakcinācijas birojs tiks likvidēts!” Deputāts Riekstiņš par to, kas bija aplami un vai šādu biroju vispār vajadzēja Ieteikt







Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien paredzēja sākotnēji vērtēt vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju iniciatīvas par Vakcinācijas projekta biroja likvidēšanu. Kā to vērtēt kopumā, kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” ar viedokli dalījās 13. Saeimas deputāts Sandis Riekstiņš (JKP).

Viņš teica, ka parakstu vākšana par Vakcinācijas projekta biroja likvidēšanu ir vērtējama pozitīvi, jo tas ir veids, kā iedzīvotājiem paust savu attieksmi.

Attiecībā uz to, kā rezultēsies šī parakstu vākšana, Riekstiņš prognozēja, ka Vakcinācijas projekta birojs tikšot likvidēts.

"Skaidrs, ka viņš tiks likvidēts. Mums jāseko līdzi, kā tas notiks – vai viņu integrēs tajā Veselības ministrijā," teica Riekstiņš, piebilstot, ka patlaban tā integrācija esot nosacīta.

























Vakcinācijas biroja vadītāja Eva Juhņēviča

Pēc viņa domām, šī biroja kontekstā fokuss ir uz atalgojuma sadaļu. Taču, viņaprāt, šobrīd būtiskākais nav atalgojuma apmērs.

Riekstiņš sacīja, ka tāda ideja, kad esošai sistēmai pa virsu tiekot “uzlikti labāk atalgotāki cilvēki”, ar kuriem tagad kopā jāmēģina risināt esošā situācija, būtībā ir aplama un nedarbojas.

“Negaidām, ka Veselības ministrijas ierēdņi, kuri tāpat jau pa šo procesu darbojas, tagad pēkšņi sāks trīsreiz ātrāk skriet, kad viņam piekabina klāt vēl šo,” skaidroja Riekstiņš.

Tiesa, attiecībā uz to – vajadzēja vai nevajadzēja šādu biroju vispār veidot – Riekstiņš vairāk sliecās piekrist, ka vajadzēja, to pamatajot ar to, ka visa šī situācija ir nebijis gadījums, bet, pēc viņa domām, veids, kā tas tika izdarīt, esot aplams.

"Bet tas, kā to izdarīja, manuprāt, nu pilnīgi garām!"































Masveida vakcinācijas centrs































Vaira Vīķe-Freiberga saņem vakcīnas pret Covid-19 otro devu