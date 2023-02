Valainis: Rīgas attīstības plāna “nobloķēšana” atstājusi sekas tautsaimniecībā – apturētas miljonos mērāmas investīcijas Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu TOP” tika apspriests šobrīd aktuālais jautājums par Rīgas attīstības plāna “atbloķēšanu” vēl pirms likuma grozījumu stāšanās spēkā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) vēl pirms saistīto likuma grozījumu stāšanās spēkā vismaz daļēji varētu atcelt iepriekšējā ministra Artūra Toma Pleša (LA) izdoto rīkojumu, lai virzītos uz galvaspilsētas attīstības plāna “atbloķēšanu”, tā aģentūrai LETA pieļāva “Apvienotā saraksta” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.

Komentējot šo situāciju, 14. Saeimas deputāts, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis raidījumā uzsvēra: “Ik katra rīcība no Saeimas deputāta puses ir vēlme, kaut kādā veidā palīdzēt atrisināt šo situāciju. Un, ja ministrs to var izdarīt bez grozījumiem – vēl labāk! Mazāk resursus patērēsim. Ja to var izdarīt ātri, labi, es domāju, politiskā griba parlamentā ir vienprātība par to, ka tas ir jādara. Un šis iepriekš pieņemtais lēmums ir atstājis sekas uz tautsaimniecību neizbēgami – tās ir apturētas investīcijas, kas ir pat desmitos un simtos miljonu mērāmas, ja mēs sasumēsim kopā.”

“Investori šobrīd nogaida – viņi nevar iet tālāk. Tā ir rūpnīcu attīstība, tā ir dzīvojamo māju projektu attīstība,” pauda Valainis.

Uz jautājumu, vai tiešām šādi projekti ir, un, kas tad konkrēti ir apturēts, Valainis atteica: “Es zinu vismaz no paša pilsētas mēra teiktā – tā ir viena konkrēta ražotne, kur bija lielas investīcijas, ja nemaldos, “Dzintars” bija plānojis pilnveidot un veidot vienu jaunu ražotni, bet nevar to darīt, jo viņiem nav šīs te atļaujas. Tie ir dzīvojamo māju projektu būvniecības attīstītāji – tie ir jau simti miljoni, ko tas maksā, kuri ir ieplānojuši būvēt kādā teritorijā mājas, kur šajā teritorijā nav atļauts būvēt daudzdzīvokļu mājas, bet pēc šī plāna pieņemšanas tiks atļauta.”

Valainis raidījumā norādīja, ka šāda pilsētas attīstības plāna dokuments “netop vienā dienā, vienā mēnesī.”

“Tādai pilsētai kā Rīgai tas aizņem vairākus gadus, lai sagatavotu šādu dokumentu, lai veiktu visas iedzīvotāju apspriedes, jo tas ietekmē ik katru rīdzinieku – attīstības perspektīvu, kur ies ielas, kur būs parki, kur būs atpūtas zonas, kur būs industrālie parki. Tas viss ietveras vienā šajā dokumentā. Lai šādu dokumentu sagatavotu, ir jāiziet cauri veselai virknei procesu. Ja fināla posmā to vienkārši “nobloķē”, tad ikviens investors seko līdzi šī dokumenta attīstībai, un plāno savas investīcijas, paļaujoties uz to, ka tas tiks pieņemts. Un, ja tas tiek apturēts… Kāds, iespējams, iegādajas arī zemes, cerot, ka tur potenciāli vai arī – viņi jau ir iegādājušies, ka viņi plāno tur tālāku attīstību, un, ja pilsēta piekrīt, tad viss notiek!” pauda Valainis. “Ja to vienkārši aptur, tad tā ir nekonsekvence no valsts puses,” viņš uzskata.

Uz jautājumu, kas būtu jāmācās no šīs situācijas, kad ministrs [Plešs – red.] var vienkārši apturēt šādu nozīmīgu dokumentu un vai nevajadzētu mainīt kārtību, kā šie plāni tiek apstiprināti un kā stājas spēkā, Valainis komentēja, ka pa šo esot sniedzis virkni priekšlikumu par šādām te situācijām likumdošanā, skatoties arī no Lielo pilsētu asociācijas puses.

“Šādiem attīstības plāniem būtu tikai normāli, ja šādu lēmumu pieņemtu visa valdība kopumā, ne tikai atsevišķs ministrs. Jo valdībai pieņemot, tur tiek izslēgts subjektīvisms, kas šajā gadījumā, es domāju, ļoti dominēja. Izslēdzam subjektīvismu un iesaistām vairāk cilvēku – visu valdību, Tieslietu ministriju, arī Finanšu un Ekonomikas ministriju un no dažādiem aspektiem apskatamies šo jautājumu. Un, ja viss ir kārtībā, protams, atbalstām. Šajā gadījumā es neticu, ka valdība būtu pieņēmusi šādu te lēmumu, ja ministrs būtu rekomendējis valdību to darīt. Tas nenotiktu ne pie kādiem apstākļiem, vienalga, kāda tā valdība būtu,” komentēja Valainis.

“Jābūt ļoti aprobežotam, lai kaut ko tādu izdarītu, diežēl, tas tā notika,” norādīja Valainis. “Attīstības plāns nepatīk, putra jau ievārīta pusgada garumā – jau vairāk. Tas īsti nopienti nav,” sacīja viņš. Vai būtu jāmeklē vainīgie šajā situācijā, kā to aicināja “Progresīvie”? Uz to Valainis atbildēja: “Manuprāt, jāiet uz rezultātu šajā brīdī. Protams, vainīgie ir skaidri. Tur nav baigi daudz jāmeklē! Iepriekšejais ministrs, kas pieņēma šo lēmumu. Tur nav nepieciešama izmeklēšana. Un, ja skatāmies politiskajā līmenī, viņi ir prom no politiskās skatuves. Viņus vēlētāji nav pārvēlējuši. Viņi tādu politisko sodu ir saņēmuši. Tā kā tā būs viela pārdomām viņiem pašiem, ko nozīmē interešu lobijs pret sabiedrības interesēm. Un viņi šo balansu nespēja noturēt.”

Jau vēstīts, ka Saeimā pašlaik izskatīšanai nodoti grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, kuru pieņemšana ļaus “atbloķēt” apturēto Rīgas pilsētas attīstības plānu.