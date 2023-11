Valsts drošības dienestam ir jābūt spēcīgākam nekā Valsts policijai? “Es ticu, ka tā ir,” tā Pētersone Ieteikt







Vai Latvijas drošības dienestiem ir viss ekipējums, ka lai nenotiktu nekādas neparedzamas situācijas? Es ticu, ka tā ir. Man ir pieredze no Valsts ieņēmumu dienesta saistībā tieši par ekipējumu, par iespējām, kādas toreiz mēs radījām, iegādājāmies Finanšu policijai, tāpēc es domāju, ka drošības dienestam noteikti ir jābūt vēl spēcīgākam nekā, piemēram, Valsts policija vai kāda cita policija. Šādu viedokli TV24 raidījumam “Preses klubs” izteica Ināra Pētersone, bijusī VID ģenerāldirektore.

Tas, ka situācija eskalējas un attīstās, protams, jo kā mēs jutāmies un uzvedāmies pirms pusgada, tā bija viena situācija, tagad, kad redzot, kas notiek pasaulē lielākās valstīs, kur jau saradušies daudz citu tautību iedzīvotāju, – mums tādas situācijas nav un neveidojas, atviegloti atzīst Pētersone.

“Es pilnīgi piekrītu, ka Valts policijai vai drošības dienestiem ir atklāti jārunā un jāstāsta sabiedrībai, ja ir viens vai otrs gadījums šāds šobrīd, tam ir jāpievērš maksimāli liela uzmanība, rādot attieksmi, šis vai cits gadījums nav pagājis secen, ir bijis pamanīts, sods ir bijis un bijis pietiekami bargs,” tā uzskata Pētersone.

Principā sodīšana kā tāda jau ir tāpēc, lai atturētu no nozieguma izdarīšanas, jo, ja būs viena lieta, ko palaidīsim garām ar maigu sodu, tad otru atkal, kaut kādā īsā periodā vēl trešoreiz. Tas nozīmē, kā Uzskata Pētersone, ka tie, kas par to domā, noteikti būs motivēti šos noziegumus izdarīt, jo nekas par to nav vai sods ir neliels.

Vajag skaidrot cilvēkiem, ka tas nav pieņemams mūsu sabiedrībai, ka tā ir viena no prioritātēm, kam drošības dienesti noteikti sekos, un tiem savukārt ir visi rīki, instrumenti, visas iespējas to neatļaut, šāds ir Pētersones viedoklis.