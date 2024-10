“Var iesaukt apmēram 40% – tas ir daudz.” Vai Krievijā tuvojas jauns mobilizācijs vilnis? Ieteikt







Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” informēja, ka Krievija vēlas sūtīt karā arī tos, kuri vēl nav saņēmuši sodu, tādējādi, iespējams, ka okupantu rindas papildinās aptuveni 20 tūkstoši apsūdzēto, kuri šobrīd atrodas pirmstiesas izolatorā.

“Runājot par Krievijas mobilizāciju, 1.oktobrī vēl bija ziņa, ka Putins nav vēl parakstījis likumprojektu, kas paredz iesaukt bruņotajos spēkos tos, kuri vēl nav saņēmuši sodu, bet atrodas pirmstiesas izmeklēšanā, bet šodien (2.oktobrī) viņš jau to parakstīja. Tas nozīmē, ka Krevijai būs iespēja paņemt vismaz 20 līdz 30 tūkstošus bruņotajos spēkos, lai izvairītos no vispārējās mobilizācijas. Tas, protams, ir pietiekams resurss,” stāsta majors.

“Šī informācija gan ir no krievu opozīcijas kanāliem, bet valsts dome septembra beigās pieņēma likumprojektu, kas atļauj slēgt līgumus ar aizsardzības ministriju tiem, kas atrodas tiesas stadijā. Par to uzreiz nobalsoja deputāti otrajā un trešajā lasījumā. Putins, kā jau teicu, šodien parakstīja šo un no 60 000 cilvēku, kas gaida spriedumu, var iesaukt apmēram 40%, kas ir pāri 20 000.”

Majors uzsver, ka tas ir daudz.

Kā liecina informācija, kopumā pirmstiesas aizturēšanas centros 2024. gada sākumā atradās 106 tūkstoši, tajā skaitā ne tikai apsūdzētie, bet arī personas, par kurām notiek izmeklēšana. Kopumā gada laikā simtiem tūkstošu Krievijas pilsoņu nonāk kriminālatbildības priekšā. 2023. gadā tiesas izpildīja krimināllietas pret 769 tūkstošiem cilvēku.