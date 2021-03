Sociālajos tīklos vēršas plašumā aicinājumi par brīvprātīgu vakcinēšanos ar “AstraZeneca” vakcīnu pret Covid-19.

Par šādas iespējas atļaušanu iestājas arī sabiedrībā zināmi cilvēki. Piemēram biologs, Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Vilnis Skuja. Viņš mikroblogošanas vietnē “Twitter” raksta: “Tagad ir brīdis, kad vajadzētu ar AZ vakcinēt pēc principa – “on your own risk” (uz savu atbildību), neskatoties uz vecuma, slimuma utml. kritērijiem, lai process iet uz priekšu. Tiem, kuri baidās, ļaut, lai baidās.”

