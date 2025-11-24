Foto. Scanpix/AFP) / China OUT

18:45, 24. novembris 2025
Sniegs un ziemas apstākļi dažkārt sagādā pārsteigumus ne tikai autovadītājiem, bet arī kurjeriem. Kāda soctīklotāja dalās pieredzē, kas parāda, cik dažkārt neērti var izvērsties sūtījumu piegāde ziemā.

“”DPD Latvija” pēdējais laiks nomainīt ziemas riepas, lai nesanāk kā man šodien – visu dienu gaidīju paciņas piegādi, bet saņēmu SMS, ka paciņa ir ievietota pakomātā 13 km attālumā no manas mājas, jo, kā izrādās, puscentimetru bieza sniega kārta Jūsu kurjeriem ir neizbraucama,” soctīklā “Threads” raksta Laura.

Viņas pievienotajā ekrānšāviņā redzams, ka DPD pārstāvis Laurai e-pastā jautā, vai viņai būs aktuāli, ja kurjers paciņu piegādās rīt, jo šodien kurjers uz norādīto adresi netiek sniegotā ceļa dēļ. Ekrānšāviņā redzama arī Lauras atbilde uz šo e-pastu. Viņa raksta: “Paldies, aizbraukšu pati pakaļ. Nezinu, ar ko pārvietojas Jūsu kurjeri, bet manam “Volvo” nav problēmas izbraukt puscentimetra biezu sniega segu.” Viņa e-pastā pievienojusi arī foto, kurā redzams, ka sniegs ir nepilnu centimetru augsts.

Komentāros cilvēki izsakās par kurjera rīcību.

“Varbūt kurjers brauca ar stāvdrāzi?”

“Šis ieraksts sasmīdināja. “Lielisks” attaisnojums, lai nepiegādātu paciņu. Būtu es Jūsu vietā, laimīga nebūtu, jo ne man mašīna, ne tiesības.”

“Bilde ir absolūti bezjēdzīga un nav pierādījums, jo nav iespējams zināt, vai lineāls ievietots līdz galam.”

“Viņš tiesības čipšu pakā laimēja, nemāk braukt.”

“Liela muiža. Dzīvoju 19 km no pilsētas, un visas manas paciņas pienāk pilsētas pakomātos.”

“Tu pamēģini 3t busiņa ar aizmugurējo piedziņu braukt kaut kur laukos, pēc tam iesprūst un pazaudēt laiku pagriežoties. Jācer, ka autobusam ir ziemas riepas.”

“Es zinu, es zinu, viņam jau galvenais paku izlikt no busa. Jaunības gados Norvēģijā tāpat darījām – slinkums braukt, ķipa slikti laikapstākļi, netiek.”

