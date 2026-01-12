Jauno elektrovilcienu &#8220;Vivi&#8221; pārvadājumu uzsākšanas svinīgais pasākums, 15.12.2023
Jauno elektrovilcienu “Vivi” pārvadājumu uzsākšanas svinīgais pasākums, 15.12.2023
Foto: Evija Trifanova/LETA

9:19, 12. janvāris 2026
Ziņa papildināta plkst. 10.20
Pirmdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Valgas līnijā, liecina “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”, publiskotā informācija.

Kompānijā ziņo, ka vilciens Valmiera (plkst. 6.15)-Rīga (plkst. 8.17) brauc ar aptuveni 75 minūšu kavējumu, savukārt vilciens Valga (plkst. 4.58)-Rīga (plkst. 7.33) brauc ar aptuveni 120 minūšu jeb divu stundu kavējumu.

Vienlaikus vilciens Cēsis (plkst. 7.05)-Rīga (plkst. 8.48) brauc ar aptuveni 60 minūšu kavējumu, bet vilciens Sigulda (plkst. 8.16)-Rīga (plkst. 9.40) brauc ar aptuveni 25 minūšu kavējumu.

Arī iepriekš agrā pirmdienas rītā Valgas dzelzceļa līnijā kavējās vairāki vilcienu reisi.

