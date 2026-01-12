Esi vērīgs! Tehnisku iemeslu dēļ šorīt kavēta vilcienu satiksme 8
Ziņa papildināta plkst. 10.20
Pirmdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Valgas līnijā, liecina “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”, publiskotā informācija.
Kompānijā ziņo, ka vilciens Valmiera (plkst. 6.15)-Rīga (plkst. 8.17) brauc ar aptuveni 75 minūšu kavējumu, savukārt vilciens Valga (plkst. 4.58)-Rīga (plkst. 7.33) brauc ar aptuveni 120 minūšu jeb divu stundu kavējumu.
Vienlaikus vilciens Cēsis (plkst. 7.05)-Rīga (plkst. 8.48) brauc ar aptuveni 60 minūšu kavējumu, bet vilciens Sigulda (plkst. 8.16)-Rīga (plkst. 9.40) brauc ar aptuveni 25 minūšu kavējumu.
Arī iepriekš agrā pirmdienas rītā Valgas dzelzceļa līnijā kavējās vairāki vilcienu reisi.