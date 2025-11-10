Cilvēki bieži izmanto pakomātu pakalpojumus, lai saņemu vai nosūtītu sūtījumus – ērti un vienkārši. Tomēr ik pa laikam sociālajos tīklos varam lasīt par gadījumiem, kad kurjeri, kuri ievieto paciņas pakomātos, īpaši “pārcentušies”. Piemēram – lielā izmēra (L) sūtījumu, ievietojot mazāka izmēra (M) skapī, radot klientiem grūtības izņemt savas paciņas.
Par šādu gadījumu nesen vēstīja kāda sociālā tīkla “Threads” lietotāja. Sieviete dalījās ar fotogrāfiju, kurā redzams “Venipak” pakomāts. Viņas sūtījuma kaste bija ievietota mazāka izmēra skapī.
Cilvēki komentāru sadaļā dalījās līdzīgās pieredzēs. Tika minēti arī citi sūtījumu piegādes uzņēmumi, tostarp “DPD Latvija”. Gan “Venipak”, gan “DPD” uzsver — šādi gadījumi ir ļoti reti un pārsvarā saistīti ar cilvēcisku kļūdu, nevis sistēmisku problēmu.
“DPD kurjeri, veicot piegādes, protams, izvērtē sūtījuma izmērus un ievieto tos atbilstoša izmēra nodalījumos. Gadījumi, kad sūtījums tiek ievietots neatbilstoša izmēra nodalījumā, ir ārkārtīgi reti un pārsvarā saistīti ar cilvēcisku kļūdu — situāciju, kad kurjers kļūdaini novērtē sūtījuma izmēru atbilstību nodalījumam.
Kurjeri ikdienā strādā ar mērķi nodrošināt klientiem pēc iespējas ātrāku un ērtāku piegādi, tostarp maksimāli efektīvi izmantojot pieejamos Paku Skapja nodalījumus.
Mēs regulāri strādājam pie procesu un kurjeru darba pilnveides, lai šādas situācijas padarītu iespējami retas,” sacīja Edgars Pundurs, DPD pārstāvis.
Arī “Venipak” pārstāve Irēna Kiršteine uzsvēra: “Šādas situācijas, kad klients fiziski nevar izņemt sūtījumu no skapja, ir ļoti reti sastopamas – tikai daži gadījumi gadā, par kuriem cilvēki informē mūsu klientu apkalpošanas komandu.
Šādos gadījumos, mēs operatīvi organizējam, lai kurjers pārceļ sūtījumu uz atbilstošu nodalījumu, izvairoties no riska sabojāt iepakojumu vai gūt savainojumus. Turklāt šāda atgriezeniskā saite palīdz mums analizēt situācijas un, ja nepieciešams, pārskatīt konkrētā kurjera darbu, lai nākotnē līdzīgas situācijas nepieļautu. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai katra piegāde būtu droša, ērta un pozitīva pieredze klientam.”
Arī DPD klienti tiek aicināti šādos gadījumos sazināties ar klientu apkalpošanas servisu.
“Ja klients saskaras ar situāciju, ka paka ir iesprūdusi vai to nav iespējams izņemt, mēs aicinām nekavējoties sazināties ar DPD klientu apkalpošanas komandu. Šādos gadījumos tiek nodota informācija kurjeram, kurš nodrošina, ka paka tiek pārvietota uz lielāku nodalījumu vai organizēta atkārtota piegāde citā veidā – piemēram, uz adresi.”
Tajā pašā laikā – kurjeriem ir vadlīnijas, kurām jāseko.
“Visi “Venipak” kurjeri iziet detalizētu apmācību par paku ievietošanu pakomātos, tostarp par nodalījumu izmēriem un drošas piegādes principiem.
Tomēr praktiskajā ikdienas darbā lēmumu par to, kurā nodalījumā ievietot konkrētu sūtījumu, kurjers pieņem individuāli – ņemot vērā gan pakas izmēru un formu, gan konkrētā brīdī pieejamos brīvos nodalījumus pakomātā,” informēja Kiršteine.
Arī DPD kurjeriem ir instrukcijas rokasgrāmata. “DPD kurjeriem vienmēr līdzi ir DPD Kurjeru rokasgrāmata. Tajā iekļautas detalizētas instrukcijas un vadlīnijas t.sk. par katra DPD Paku Skapju nodalījuma izmēriem un atbilstošo sūtījumu ievietošanu.
Tā kā sūtījumi tiek iepakoti ļoti dažādi, nodalījuma izvēli ne vienmēr nosaka tikai izmērs – nozīme ir arī sūtījuma formai, svaram un iepakojuma specifikai. Tieši iepakojums un sūtījumu saturs (piemēram, maiss ar džemperi, kuru var saplacināt, bet pēc laika tas atkal izplešas) bieži vien ir iemesls izaicinājumiem ar sūtījumu izņemšanu no Paku Skapjiem.
Jāpiemin, ka sūtījumi, kas pēc izmēra vai svara nav piemēroti piegādei uz Paku Skapi, jau šķirošanas procesā tiek novirzīti citai piegādes plūsmai – piemēram, piegādei ar kurjeru uz adresi.
Tāpat DPD regulāri organizē kurjeru apmācības, kurās tiek uzsvērta pareiza un atbildīga sūtījumu ievietošana Paku Skapjos, lai klientiem vienmēr būtu ērta un droša piegādes pieredze. Veicam kurjeru apmācības, lai šādu kļūdu skaits samazinātos līdz minimumam. Visbiežāk šādas kļūdas ir saistītas ar cilvēcīgu kļūdu, kuru rada kurjeru vēlme piegādāt iespējami daudzus sūtījumus, nevis kādu apzinātu vienaldzību vai sistēmisku kļūdu.”
