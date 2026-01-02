FOTO. Vecgada vakarā “Pauls un Keišs. Vīrieši labākos gados” aizvadīta īpaši lustīgā atmosfērā 0
31.decembrī 12:00, sagaidot Jauno gadu, Dailes namā norisinājās koncertizrāde “PAULS un KEIŠS. Vīrieši labākos gados. Ar smaidu par sevi un citiem”.
Mūzikas nama “Daile” neatņemama tradīcija ir sagaidīt skatītājus divpadsmit stundas pirms iestājas pusnakts ar glāzi dzirkstoša pārsteiguma un īpašu koncertuzvedumu, radot svētku noskaņu jau dienas pirmajā pusē.
2026. gadā Mūzikas nams “Daile” priecēs skatītājus ar iemīļotām un jaunām koncertprogrammām, tostarp:
– “DISKO ROZE | Gunārs Rozenbergs | Agnese Budovska | Andris Keišs”
– “PAULS un KEIŠS. Vīrieši labākos gados. Ar smaidu par sevi un citiem”
– “BĪSTAMĀ ZONA | Dainis Grūbe un Mārcis Auziņš”
– “Daumants Kalniņš Ziemassvētkos | Zelta laikmeta klasika & Raimonds Pauls”
– “Zigfrīds Muktupāvels | Mono koncerts”
– “STARPBRĪDIS | Andris Keišs 50”
– “ZIEDONIS. LĀCIS. EPIFĀNIJAS”.