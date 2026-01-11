Tā nebūs vairāk tikai tirgus zona: palēnām iezīmējas aina, kā pēc četriem gadiem būs izmainīts Centrāltirgus 0
Decembrī noslēgušies Rīgas Centrāltirgus līdzšinējā Piena paviljona jumta metāla konstrukciju pastiprināšanas darbi. Tas bija pirmais solis vēsturiskā paviljona atjaunošanā un nodrošina pamatu turpmākajiem remontdarbiem.
Bet remontdarbi ir vairākos posmos, kur iesaistīta kapitālsabiedrība “Rīgas nami”, Rīgas dome un citi. Dome piešķīra finansējumu jumta konstrukciju maiņai, bet tālākos darbus veic paši “Rīgas nami.”
Dainis Locis, Rīgas domes deputāts(NA), Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs, Sporta komisijas priekšsēdētājs skaidro, ka tā nebūs vairāk tirgus zona, bet vērsta arī uz sportiskām aktivitātēm, iespējams, kultūras aktivitātēm.
“Centrāltirgus ir mūsu kultūrvēsturiskā vērtība, to nedrīkst nolaist!” viņš norāda. Tāpat tiek plānots, ka remontdarbi Centrāltirgū turpināsies apmēram 4 gadus.
Pēc jumta nesošo konstrukciju stiprināšanas noslēguma paviljonā plānoti vairāki remontdarbu posmi, lai līdz 2027. gada pavasarim pilnībā pielāgotu to jaunajai funkcijai – gaļas produktu tirdzniecībai.
2026. gadā iecerēts veikt pilnīgu jumta seguma nomaiņu, kas būs nākamais solis paviljona sakārtošanā. Tāpat nākamgad plānota jaunas grīdas izbūve. Projekta gaitā tiks uzstādīta integrēta zemas temperatūras apkures un dzesēšanas sistēma, kas paaugstinās ēkas energoefektivitāti un noturību pret klimata pārmaiņām.
Turpinot darbus, 2026. gadā paredzēta arī paviljona pagrabstāvā esošās infrastruktūras tehniskā pārbūve – grīdu maiņa, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atjaunošana, jaunu aukstumkameru un dzesēšanas sistēmu izbūve, kā arī elektroinstalāciju modernizēšana.
Šie uzlabojumi nepieciešami, lai telpas pilnībā atbilstu pārtikas aprites normām un drošības prasībām. Noslēdzošajā posmā paredzēta iekštelpu pielāgošana gaļas tirdzniecībai, iekārtojot tirdzniecības stendus, vitrīnas un aukstumiekārtas, kā arī ierīkojot atbilstošu ventilācijas un norāžu sistēmu.
Pēc šo darbu pabeigšanas 2027. gada pavasarī plānots pārcelt Rīgas Centrāltirgus gaļas tirgotājus uz atjaunoto paviljonu, tādējādi nodrošinot tirgus darbības nepārtrauktību.
