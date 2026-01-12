Foto: Lita Krone/LETA

“Vilcienus nav iespējams laikus pamanīt,” lai gan pagājušais gads nesis skaudru mācību, Jūrmalā dzelzceļš joprojām izskatās nedrošs 29

Megija Melbārde
5:55, 12. janvāris 2026
Stāsti Izpēte

Aizvadītais gads vairākkārt visnežēlīgākajā veidā – zaudējot dzīvības – atgādināja, cik svarīgi būt uzmanīgiem sliežu tuvumā. Tomēr kāda lasītāja pievērsa redakcijas uzmanību vietai, kur šķērsojot sliedes joprojām tiek apdraudēta Jūrmalas iedzīvotāju drošība, liekot secināt, ka ne visi vēl ir guvuši mācību, lai visu laikus novērstu.

Pēc lasītājas teiktā, “Latvijas dzelzceļš” ir atslēdzis gan luksoforu, gan skaņas signālu gājēju pārejā pār dzelzceļu, it kā saistībā ar ilgstošu remontu Tukuma virzienā. “Šī pāreja ir vienīgā iespēja skolēniem nokļūt uz skolu, un tā atrodas līkumā, kur tuvojošos vilcienus nav iespējams laikus pamanīt,” skaidro lasītāja.

Sieviete uzskata, ka tā ir klaja bezatbildība un neslēpj vēlmi, lai situācija tiktu atrisināta pēc iespējas ātrāk.

Tāpat lasītāja uzskata, ka šobrīd, šķērsojot sliedes bez jebkādiem brīdinājuma signāliem, bērnu drošība ir nopietni apdraudēta. Viņa atzīst, ka mēģinājusi situāciju risināt pašas spēkiem, taču visi noplāta rokas un “neko nezinot”.

“Zvanot uz Jūrmalas domi, neviens par situāciju neko nezinot, savukārt “Latvijas dzelzceļa” zvanu centrs nevarot sniegt konkrētu atbildi, kurš par to atbildīgs,” stāsta lasītāja.

Tā kā sieviete ir ļoti norūpējusies par iedzīvotāju drošību un atbildīgo nespēju sniegt konkrētas atbildes LA.LV sazinājās ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Māru Mičuli, lai noskaidrotu situāciju.

Māra Mičule skaidro, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai iedzīvotāju, īpaši bērnu, drošība ir prioritāte. Smilšu ielas galā pie Majoru vidusskolas esošajā gājēju pārejā pār dzelzceļu uzstādītais “Latvijas dzelzceļam” piederošais luksofors ir atslēgts, par ko pašvaldību ir brīdinājis būvdarbu darbu veicējs – VAS “Latvijas dzelzceļš”.

“Jūrmalas pašvaldības policija, nodrošinot sabiedrisko kārtību pie Majoru vidusskolas, pievērš pastiprinātu uzmanību tam, kā bērni un pieaugušie šķērso dzelzceļu, un nepieciešamības gadījumā veic preventīvas pārrunas par viedierīču un austiņu lietošanas bīstamību pie sliedēm,” skaidro Mičule.

Tāpat viņa piebilst, ka arī skolas darbinieki regulāri pārrunā ar skolēniem radušos situāciju un atgādina par nepieciešamību šajā vietā būt īpaši piesardzīgiem.

Atgādinām, ka LA.LV portālā pagājušā gada oktobrī vēstījām par negadījumu Imantā. Šķērsojot sliedes viena no meitenēm notikuma vietā gāja bojā, otra ar smagām traumām tika nogādāta slimnīcā, bet diemžēl vēlāk arī viņa dzīvību zaudēja.

