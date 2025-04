Foto: Shutterstock

Pasaules Veselības organizācija (PVO) konstatējusi, ka pieaudzis to cilvēku īpatsvars, kuri nekad nav smēķējuši, bet kuriem tiek diagnosticēts plaušu vēzis. Viens no būtiskākajiem faktoriem ir gaisa piesārņojums. Par to raksta The Guardian.

Plaušu vēzis cilvēkiem, kuri nekad nav smēķējuši, rodas tikai kā adenokarcinoma, kas ir arī visizplatītākais no galvenajiem slimības apakštipiem gan vīriešiem, gan sievietēm visā pasaulē.

Saskaņā ar pētījumu, 2022. gadā aptuveni 200 000 adenokarcinomas gadījumu ir saistīti ar gaisa piesārņojuma iedarbību. Visvairāk šādu valstu ir Austrumāzijā un Ķīnā.

Saskaņā ar pētījumā atklāto, steidzami jāuzrauga plaušu vēža riska izmaiņas. Jo īpaši ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai noteiktu iespējamos cēloņus, tādus faktorus kā gaisa piesārņojums iedzīvotāju grupās, kurās smēķēšana netiek uzskatīta par galveno vēža cēloni.

Vienlaikus zinātnieki arī cenšas noskaidrot, kas bez smēķēšanas vēl izraisa plaušu vēzi. “Gaisa piesārņojumu var uzskatīt par svarīgu faktoru visā pasaulē, kas daļēji izskaidro adenokarcinomas pieaugošo izplatību, kas veido 53% līdz 70% plaušu vēža gadījumu starp nesmēķētājiem,” teikts pētījumā.

“Izmaiņas smēķēšanas paradumos un gaisa piesārņojuma iedarbība ir galvenie virzītāji, kas izraisa mainīgo plaušu vēža riska profilu dažādos apakštipos,” tā citēts pētnieks.