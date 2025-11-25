“Vēl aizvien ir domstarpības..” Tramps atklāj progresu miera plāna sarunās un mudina Zelenski ātrāk pieņemt lēmumu 0
Jau gandrīz nedēļu visi runā par miera plānu, kas tiek veidots, lai beigtos karš Ukrainā, kurš ilgst gandrīz četrus gadus. Beidzot ir panākta vienošanās, taču vēl aizvien pastāv domstarpības, kuras jāatrisina, pavēstījusi Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita.
Pēc Ženēvas sarunām valda optimisms. Valsts sekretārs Rubio, īpašais sūtnis Vitkofs un viņu komanda cītīgi strādājuši pie 28 punktu plāna, ņemot vērā gan Ukrainas, gan Krievijas puses komentārus, sacīja Levita.
Pēc Levitas teiktā, Ukrainas delegācija aktīvi piedalījās dokumenta teksta formulēšanā. “Pastāv vairāki domstarpību punkti, pie kuriem mūsu komandas turpina strādāt. Tagad mums tikai jāgaida Krievijas puses apstiprinājums,” viņa uzsvēra.
ASV prezidents Donalds Tramps neslēpj, ka vēlas, lai karš Ukrainā beigtos pēc iespējas ātrāk.
Uz jautājumu par termiņu, līdz kuram Ukrainas prezidentam Zelenskim jāapstiprina miera plāns, Levita atbildēja, ka lēmums jāpieņem līdz 27. novembrim.
Levita arī apstiprināja, ka šonedēļ nav paredzēta tikšanās starp Trampu un Zelenski.
Vežas sabiedrības analīzes centra direktors, uzskata, ka, ja miera plāns tiks apstiprināts, visticamāk tiks īstenoti punkti, kas saistīti ar teritoriālajiem jautājumiem un bruņoto spēku samazināšanu. Savukārt prasība par oficiāla statusa piešķiršanu krievu valodai, visticamāk, dokumenta galīgajā versijā neparādīsies.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka ASV un Ukraina izstrādājušas jaunu 19 punktu miera plāna vienošanos, tomēr politiski jūtīgākos jautājumus atstājušas valstu prezidentu – Donalda Trampa un Volodimira Zelenska – lēmumam.
Iepriekš Vašingtona bija mēģinājusi spiest Kijevu piekrist 28 punktu priekšlikumam, ko izstrādājuši ASV un Krievijas amatpersonas, un kas pārkāpa vairākas Ukrainas “sarkanās līnijas”.