“Šobrīd galvenais sarunu temats nav kara izbeigšana, bet…” Slaidiņš atklāj, kas Krievijai plānā 0
Kremļa interese par iespējamu “atkusni” Ukrainas kara sarunās un centieni ietekmēt ASV politiku, izmantojot resursu tirdzniecības priekšrocības, par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Ukrainā notiekošā korupcijas skandāla laikā vairāki Rietumu plašsaziņas līdzekļi ir sākuši apspriest iespējamo kara iesaldēšanas definīciju. Lai arī Turcijā bija plānota Andreja Jermaka un pārstāvja Vitkofa tikšanās, tā tika atcelta.
Neskatoties uz to, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis turp aizlidoja, paziņojot par diskusijām un taisnīga miera nepieciešamību. Pagaidām gan nav skaidrs, ar ko Zelenskis tikās.
Savukārt uz Kijivu aizlidoja ASV pārstāvis. Šo notikumu kopums liecina par iespējamu jaunu “atkusni” sarunās. Taču pastāv bažas, ka tas būtu sliktākais scenārijs Ukrainai – līdzīgi kā 2025. gada februārī un martā, kad ASV prezidents Donalds Tramps no Ukrainas pieprasīja piekāpšanos Krievijai.
Aplūkojot situāciju vēsturiskā kontekstā, pirms mēneša sarunas bija nonākušas strupceļā: Maskava prasīja pārāk daudz, bet Ukraina nespēja mainīt spēku līdzsvaru.
ASV Eiropas sabiedrotie bija ļoti piesardzīgi – tika pieminēti 1938. gada Minhenes notikumi un bažas, ka tie varētu atkārtoties. Tramps, redzot notiekošo, paziņoja: “Lai viņi cīnās,” un turpināja gaidīt īsto brīdi, lai iesaistītos.
Maskava sarunas ar ASV ir risinājusi divās frontēs. Galvenais mērķis – panākt, lai kara jautājums no primārā kļūtu par sekundāru.
Kādas bija Putina sūtņa tēmas?
Slaidiņš norāda, ka Putina sūtnis Dmitrijevs bija devies uz ASV, taču netikās ar nevienu no politikas “smagsvariem”. Viņš tikās ar uzņēmējiem. NBS majors uzskata, ka šiem uzņēmējiem miera noslēgšana varētu nest ekonomisku labumu, un iespējams, tieši tāds arī bijis vizītes mērķis.
Tikmēr karš Ukrainā tiek pasniegts kā kaitinošs šķērslis, kas traucē ceļā uz ienesīgu nākotni. Citiem vārdiem sakot – šobrīd galvenais sarunu temats nav kara izbeigšana, bet vienošanās par to, kur un kā gūt peļņu. Tikai pēc tam kļūs skaidrs, kā un kad pāriet uz faktisku mieru.