Vēl nedēļa šādā tempā, un Krimā būs haoss – Slaidiņš skaidro, uz ko šobrīd mērķē Ukraina 0
Ukraina turpina sistemātiski apgrūtināt Krievijas spēku apgādi okupētajā Krimā, koncentrējoties uz tiltiem un degvielas transportu. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” par situāciju stāstīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
“Jau kuro dienu pēc kārtas tiek doti triecieni tiltiem. Domāju, ka drīzumā no tiem nekas pāri nepaliks,” sacīja Slaidiņš.
Viņš norādīja, ka vienlaikus Ukrainas droni aktīvi medī degvielas piegādātājus. Ja Krievijai neizdosies apturēt šos uzbrukumus un situācija saglabāsies vēl aptuveni nedēļu, Krimā varētu sākties nopietnas problēmas.
Gan ukraiņu analītiķi, gan Krievijas Z blogeri atzīst, ka šāda situācija nevar turpināties ilgi. Krimā var iestāties haoss, uzsvēra NBS majors.
Pēc viņa teiktā, degvielas trūkums neizbēgami ietekmēs arī pārtikas piegādes. Turklāt prioritāte tiek dota Krievijas bruņoto spēku vajadzībām, kas civiliedzīvotājiem situāciju var padarīt vēl sarežģītāku.
Pēc Slaidiņa domām, pašreizējā Ukrainas taktika ir vērsta uz to, lai pakāpeniski izolētu Krimu, neiesaistoties riskantās desanta operācijās.
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