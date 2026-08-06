Lietuvas militārie izlūkdienesti: Krievija apsver triecienus Baltijas kritiskajai infrastruktūrai, ir informācija par konkrētu scenāriju 36
Lietuvas militārajai izlūkošanai ir informācija, ka Krievija apsver iespēju veikt uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas reģionā, izmantojot Ukrainā ražotus dronus. Šo informāciju portālam “15min” apstiprinājis Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns.
Iepriekš Lietuvas un Polijas amatpersonas brīdinājušas, ka Krievija varētu īstenot uzbrukumus reģionā. Tomēr “15min” pirmo reizi publisko oficiāli apstiprinātu izlūkošanas informāciju par konkrētu iespējamo uzbrukuma scenāriju – proti, ka Maskava varētu izmantot Ukrainas izcelsmes dronus, lai maldinātu par uzbrukuma avotu.
ministrs sacīja portālam “15min”.
Netiek publiskota informācija par konkrētiem objektiem vai iespējamiem uzbrukumu laikiem. Tiek pieļauts, ka Krievija varētu izmantot iegūtus Ukrainas dronus, lai radītu iespaidu, ka uzbrukumu veikusi Ukraina, tādējādi noliedzot savu iesaisti NATO teritorijas apdraudēšanā.
Ņemot vērā NATO līguma 5. pantu, bruņots uzbrukums vienai dalībvalstij tiek uzskatīts par uzbrukumu visām dalībvalstīm. Tāpēc Krievijai varētu būt izdevīgi palikt tā dēvētajā “pelēkajā zonā” un izvairīties no atbildības par tiešu uzbrukumu.