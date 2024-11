Apvienotās Karalistes “Treasure Island”, kurā ir vairāk aitu nekā cilvēku, mājas maksā tikai līdz £ 169 000. Tā kā šobrīd pasaulē valda haoss un dažādas nedienas, bēgšana uz idillisku salu varētu šķist kā veldze prātam.

Skotijas ziemeļu krastā jūs atradīsiet Unstu, tajā ir vairāk aitu nekā cilvēku, tikai viens krogs un nams atrodas tālu no jebkuras lielas pilsētas steigas un burzmas.

Trešā lielākā sala Šetlendas salās, tās platība ir tikai 46 kvadrātjūdzes, tā varētu iekļauties Londonā 13 reizes. Turklāt tuvākā pilsēta Lervika atrodas vairāk nekā divu stundu brauciena attālumā ar automašīnu.

Kā Apvienotās Karalistes vistālāk uz ziemeļiem apdzīvotā vieta Unsta bieži tiek saukta par “īstās dzīves Dārgumu salu”, jo šī vieta lielā mērā iedvesmoja arī grāmatas autoru Robertu Luisu Stīvensonu, kurš to apmeklēja 1869. gadā. Viņš pat parakstīja apmeklētāju grāmatu Muckle Flugga bākā, kuru projektēja un uzbūvēja viņa tēvs un tēvocis.

Taču vīrs, kurš uzrakstīja vēsturisko stāstu, ļoti vēlējās saglabāt salas mieru, jo 1893. gadā viņš laikrakstam Sydney Morning Herald teicis: “Es vēlos, lai tikai es zinātu, kur tā atrodas.”

Bet Unsta nav pazīstama tikai kā “Dārgumu salas” iedvesmas avots. Interesanti, ka tā kļuva par pirmo vietu Apvienotajā Karalistē, kur tika ieviesta kosmosa osta vertikālajām raķetēm. Bijusī Karalisko gaisa spēku militārā stacija tika slēgta 2006. gadā, Frenks Strengs to nopirka un sāka būvēt kosmodromu. Galu galā viņš projektam iztērēja 61 miljonu ASV dolāru.

Kādas ir mājokļu cenas Unstā?

Vai meklējat mieru un klusumu? Tas viss neapšaubāmi ir pieejams, jo tajā dzīvo tikai 632 cilvēki salīdzinājumā ar 293 907 aitām visās Šetlendas salās. Tā ir laba ziņa arī attiecībā uz mājokļu cenām. Saskaņā ar datiem, pašreizējā vidējā māju cena visā Apvienotajā Karalistē ir 282 000 GBP, un Unsta nesen tika minēta vispieejamāko māju sarakstā.

Unstā īpašumu vidējā pārdošanas cena bija tikai 169 500 GBP — tas ir par aptuveni 112 500 £ lētāk. Tomēr šie skaitļi ir par 182% lielāki nekā iepriekšējā gadā, tādēļ, ja vēlaties tur iekļūt, labāk rīkoties ātri.

Unsta ir pilna ar satriecošām ainavām un pastaigu takām dabā. Galvenā skaistuma vieta atrodas Hermanesa Nacionālajā dabas rezervātā, no kura paveras skats uz Da Waithing Skerries — piekrastes klinšu grupu, kurā atrodas Muckle Flugga — bāka, kas iekļuvusi grāmatas “Dārgumu sala” lapās.

Tā ir arī mājvieta Apvienotās Karalistes vistālāk uz ziemeļiem esošajai smilšu pludmalei: Skaw Beach. Pludmale, kas atrodas ciematā, kurā atrodas arī Apvienotās Karalistes vistālāk uz ziemeļiem esošā māja (vai jūs šeit ievērojat kādu tēmu?), ir krāšņa, balta un pērļaina.

Tai blakus atrodas arī pļava, kas lepojas ar satriecošiem savvaļas ziediem gan pavasarī, gan vasarā, kā arī cita pludmale – Inner Skaw.

Vai vēlaties iedzert? Jums ir ierobežotas iespējas, jo Unstā ir tikai viens krogs: Balta Light. Papildus virknei alkoholisko dzērienu ir pieejams arī biljarda galds, šautriņu dēlis un mūzikas automāts gadījumam, ja rodas iedvesma klausīties dziesmas.

Reuters: 🚀 The island of Unst in Scotland will soon boast of a spaceport, ready to launch satellites by the end of the year pic.twitter.com/oi7SRiY2j1

This incredible reconstructed Viking longship and house can be found on Unst, the island at the far north of Shetland.

The Vikings arrived here from Norway around the 9thC. While these burly Scandinavians were great raiders and warriors, they were also farmers and settlers. pic.twitter.com/wdpf2TDtpV

— Scotland's Stories – Graeme (@StoryScotland) November 15, 2023